Újabb két olcsó kínai autómárka forgalmazása indul el Magyarországon

Seres

A márkanév ógörögül a „selyem földjét” vagyis Kínát jelenti, de ez az öt betű mögöttes tartalmat is magában hordoz, egyszerre utal az innovációra és az elektromos járművek fejlesztésére (S – Silicon Valley, E – Electric Vehicle, R – Range-extended). A 1986-ban alapított márka 2023-ban több mint 150 ezer db alternatív meghajtású járművet értékesített és Kína TOP 500 vállalata között tartják számon. A Seres 2016-ban alapította meg az amerikai Szilícium-völgyben a globális K+F központját, amely az elmúlt években számos eredményt ért el. Itt fejlesztettek ki többek között egy új akkumulátor-kezelő rendszert, modernizálták a hőkezelést és a többszörös akkumulátor-védelmet, valamint innen származik a Seres új négymotoros vezetési platformja, aelektromos hajtási technológiája, és a hatótávnövelő platformja is. Jelenleg több mint ezer kínai/amerikai műszaki szabadalom van, amelyeket a Seres már bejelentett vagy megszerzett. A Seres Kínában és az Egyesült Államokban megvalósította az új energiahordozó elektromos járművek gyártásának kettős elrendezését, létrehozva az ipar 4.0 szabványos intelligens gyárakat. A márka európai terjeszkedését az Amszterdamban létrehozott, közel 50 fős értékesítési és marketing központ irányítja, de 2023 végén létrehoztak egy egész kontinenst kiszolgáló központi alkatrészraktárat is.