Előzés a selyemúton - Omoda 5 menetpróba

Messziről felismerhető a hatalmas, gyémántmintás hűtőrács. A vízszintes fenti csík nappali fény, maga a fényszóró a lökhárító szélére került



Minőségi összhatás és hisztérikus asszisztensek

Egyértelműen az utasterével okozza az igazi meglepetést az 5-ös, nem csak a kínai riválisokhoz (például az MG-khez) képest, hanem európai mércével is. Rendben, az alsóbb régiókban és a csomagtér oldalfalán kemények a műanyagok, de ahová gyakran ér a kezünk, meggyőző a minőség, és az összeszerelés is korrekt. Kellemesek a formák, beleértve a közös keretbe foglalt 10-10 colos digitális műszerfalat és multimédia érintőképernyőt, maga a menüstruktúra is hozza az átlagot. Nem spóroltak a fizikai gombokkal, tekerős a hangerőszabályzó, de a klíma keskeny kezelősávja például már érintős.