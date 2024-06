Időutazás Hatvanban: felsorakoztak a legszebb volános Ikarus buszok

Június 8-án harmadik alkalommal tartott retrónapot hatvani telephelyén a Volánbusz, amely 2020-ban indította el értékmentő programját, és 70 régi Ikarus autóbusszal rendelkezik – ezek közül 20 darab felújított, illetve üzemképes. Idén a rendezvény egyik attrakciója az átfogó restauráláson átesett Ikarus 397.05 távolsági busz volt, amely átmenetet képez az emelt padlószintű és az emeletes járművek között. A Rába alvázra épülő, 370 lóerős MAN-motoros jármű oldalát a busztársaság dekorációs pályázatán győztes Bordács Anna grafikája díszíti.

Bár pont harminc éves, formája alapján meglepően modernnek hat a „félemeletes” Ikarus 397 SHD. Az oldalán látható nosztalgikus grafikát 90 pályázó terve közül választották ki

Fotó: Volánbusz

Ami a nap másik sztárját illeti, valószínűleg régi ismerőse a legtöbb olvasónknak: egy csuklós Ikarus 280-as, jellegzetes sárga színben. Több mint egy év munkával után most készült el a felújítása,

és bár a ráncajtók, illetve trilex kerekek alapján régebbi évjáratú busznak tűnik, valójában 1993-as évjáratú,

Mátyásföldön a szovjet exportkivitel miatt kapta ezt a régies kialakítást. De nem ez a fő érdekessége, hanem a tény, hogy ez volt a sokoldalú 200-as sorozat 200 ezredik legyártott példánya, amivel amúgy az egész világ darabszám-rekorder autóbusztípusakánt jegyezték.

Újra régi pompájában tündököl a 200 ezredik példány. Amúgy a 200-as sorozatból bő három évtized alatt 250 ezer példány készült, a csuklósok (61 ezer darab) uralták a világpiacot

Fotó: Volánbusz

Ezeken kívül Hatvanban a Volán-, illetve Mávaut-korszak további híres járműveit is lehetett látni, illetve próbajárat utasaként kipróbálni, köztük az egyetlen példányban létező emeletes IK 556-ost („Bikarus”), a bájos IK 30-at („Nejlon Piroska), a legendás IK 55/66 farosokat és több IK 200-as kivitelt. Igazán érdekesek voltak a számtalan tárgyi emléket – köztük egy JÁFI-motort-, illetve két múzeumbuszt és tűzoltó Zuk furgont bemutató kiállítások is, a telephelyen barangolva pedig a fejújításra váró Ikarusok mellett ZIL, Skoda-Liaz és IFA teherautókat is meg lehetett csodálni - mindezekből itt talál ízelítőt: