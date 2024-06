Üdvözlet a földönkívüliektől – Tesla Cybertruck bemutató (top5)

Szinte minden funkciót, még a fiókszerű kesztyűtartó nyitását is a 18,5 colos óriásképernyőről vezérelhetjük. Gyors a menü, sajnos ebben a Teslában sincs head-up kijelző

4. Akad pár műszaki csemegéje

Szó sincs alvázas, laprugós igavonóról, a Cybertruck alá légrugók kerülnek, így állatható a hasmagasság, a kormányzása pedig a hátsó kerekeket is elfordítja, és steer-by-wire rendszerű. Mindezek kedvéért 12 helyett 48 voltos kisfeszültségű elektromos rendszert használnak, míg a hatalmas akkucsomag a márkánál először 800 voltos, és megfelelő helyen (pl. V4 Supercharger) akár 250-350 kW-tal is tölthető. Az 1900 literes platón külső eszközöket konnektorról is el lehet látni árammal, ám a ferde rolót lezárva megszűnik a kilátás hátra, a kameraképre vagyunk utalva.

A többi pickuphoz képest igényes a plató borítása, a kabinban a lehajtott hátsó ülések helyére is pakolva összesen 3400 liternyi térrel gazdálkodhatunk. USA-szabványú a raktér konnektora, apró a hátsó szélvédő - ráadásul a zezárt roló eltakarja

5. Egyelőre elérhetetlen Európában

Tesztvezetésre egyelőre nincs mód, már csak azért sem, mert a Cybertruck nem kaphat európai rendszámot. Egyelőre nem is tervezik a bevezetését, próbálják az észak-amerikai rendeléseket teljesíteni, de nálunk

egybehangzó szakértői vélemények szerint gond lenne a törésteszteken a gyalogosvédelemmel,

illetve a hatalmas, 4,2 tonna feletti össztömeg miatt a B-s jogosítványos vezethetőséggel is. Extrém megjelenése, teljesítménye és különleges tudása miatt egy szűk réteg valószínűleg itt is vevő lenne rá, persze nem munkaeszközként, hanem játékszerként.

Érintőgombos az ajtónyitás, élesek a nemesacél felületek. Az FBI is megirigyelhetné a Tesla felületein összegyűlő rengeteg ujjlenyomatot, pár tulaj felületi rozsdára is panaszkodott

Sehol egy ív vagy domborítás, és akkora a tengelytáv, mint egy új Suzuki Swift tokkal-vonóval. A Foundation Series kivitelű, kétmotoros (600 lóerős) demóautó nem kapott aero dísztárcsákat

