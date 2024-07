Közel 200 lóerőt ad 8 millió forintért ez a takarékos kisautó – MG3 Hybrid+ menetpróba

Fotó: MG Motor

Az Egyesült Királyságban öt év alatt nulláról évi 81 000 autóra ugrottak az MG márka eladásai, ebben sikerben nagy szerepe van a jól ismert márkanévnek is. A világ két legnagyobb taglétszámú autós klubját (MG Car Club és MG Owner’s Club) is a rajongói alapították és működtetik mind a mai napig. Valami hasonló növekedési pályát remélnek az európai kontinensen is, ennek érdekében

a következő 18 hónapban lecserélik az egész kínálatot

(az MG4 villanyautót „csak” teljesen frissítik), és a meglévők mellé három teljesen új modellsorozatot vezetnek be. Amíg egyébként tart az EU és Kína közötti vámcsata, addig biztos nem lesz nálunk Cyberster… A gyár szerint a másik fontos eleme a sikernek a teljes márkakereskedő-hálózat, amelynek segítségével a vásárlóknak mindig van egy kapcsolódási pontja.

Az év végén már osztott hátsó támlát adnak majd a típushoz. A hibrid modellnél a raktérpadló alatt van a 12 voltos akku, ami az év végén Európába érkező benzinesnél visszaköltözik a motortérbe

Fotó: MG Motor

A legújabb márkaarculathoz illően nagy méretű hűtőrácsot helyeznek el az MG3 orrán, a tényleges légbeömlő sokkal kisebb ennél, hiszen jelentős része be van falazva a légellenállás javítása érdekében.

4113 mm-es hosszával a kiskategória nagyjai közé tartozik az autó,

a helykínálat akár családok számára is megfelelő – ha a kis csomagtérrel együtt tudnak élni. Alaphelyzetben 293 literes a hátsó üreg, támladöntés után 983 literes a raktér, amelynek padlóján magas lépcső is van. A menetpróbán szereplő autók és az első széria esetén még egy darabból áll a támla, az ősztől már alapáron osztott (60:40) támlát kapnak az MG3-asok. A Hybrid+ modellnél a raktérpadló alatti mélyedésben helyezik el a 12 voltos akkumulátort, az év végétől választható benzinmotoros kivitelekben az visszaköltözik a motortérbe, arról még nincs információ, hogy pótkerék kerül-e ide, vagy a rakteret növelik ezzel a résszel.

Felül és alul egyaránt kiegyenesítették a karimát, az érintőképernyő alatti gombsor kicsit zavaros. Összesen 4 USB-csatlakozó van utastér-szerte

Fotó: MG Motor

Egyszerű a műszerfal, a kormány mögött és középen is találunk egy-egy képernyőt, az árnyékolót nélkülöző 7 colos képátlójú műszeregység jól leolvasható, a középső 10,25 colos képátlójú érintőképernyő alatti gombsornál szokni kell, hogy vegyesen vannak a menü-gyorselérést biztosító kapcsolók, az első-hátsó szélvédőfűtést aktiváló gombok és a hangerő-állítás. USB-A és USB-C csatlakozót is találunk a tárolóban, a második sorban is lehet két USB-csatlakozás, elöl indukciós töltő is lehet.

A szűk helyen manőverezést könnyíti az opciós körkamera-rendszer.

Gazdag a felszereltség, és mivel Magyarországon az egyébként középső Comfort felszereltség számít belépőnek, nálunk nem lesz hátsó ablaktörlőt nélkülöző példány. A Comfort olyanokkal szolgál még, mint a hardveres navigáció, a bicskakulcs, szellőzőnyílások a második sorban, gombnyomásra behajtható külső tükrök, a 16 colos könnyűfém felnik.