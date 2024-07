Új autó vásárláson gondolkodik? Július 7-ig várjon, utána biztonságosabbá válnak a kocsik

Elsősorban a tolatás közbeni ütközés elkerülésére szolgáló rendszer, amely tolatáskor a járművezető számára jelzi a jármű mögötti embereket és tárgyakat.

Fotó: Wuling

A kötelezően előírt tolatássegéd lehet ultrahangos parkolássegítő (gyári tolatóradar), vagy tolatókamera is, vagy a kettő kombinációja.

A lényeg, hogy a vezető tudomást szerezzen arról, hogy mi van a járműve mögött.

Már régóta ismerjük a tolatóradarokat, akárcsak a tolatókamerákat, amelyek ma már segédvonalakat is képesek kirajzolni, hogy mutassák a haladás ívét. Sok autóban a tolatássegéd össze van kötve a vészfék-asszisztenssel, így akadály vagy keresztirányú forgalom esetén automatikusan állítja meg a járművet tolatás közben. A tolatókamera beszerelés vagy a tolatóradar beszerelés általában szakembert igényel, sok utólag beépíthető szett kapható az autós áruházakban (pl. tükörbe beépített tolatókamera is), így a régebbi autókat is biztonságosabbá lehet tenni velük.

3. A járművezető fáradékonyságát és figyelmét érzékelő figyelmeztető rendszer

Olyan rendszer, amely felméri a vezető éberségét a gépjármű rendszerei által összegyűjtött adatok elemzése alapján, és figyelmezteti a járművezetőt, amennyiben az szükséges.

Fotó: Gulyás Péter István / Volvo

A fáradtságfigyelő nem igényel sok érzékelőt, ha csupán a kormány mozgásából következtet a vezető pillanatnyi éberségi szintjére. Másik opció – amit lehet a kormányfigyeléssel együtt is alkalmazni –, hogy a rendszer a vezető szemmozgását, a szemhéjak lecsukódását figyeli egy kamera segítségével. Ha fáradtságra utaló jeleket észlel, hangjelzést ad és a műszerfalon is elhelyez figyelmeztető piktogramot (többnyire egy gőzölgő kávéscsészét). Mindkét módszernek megvannak a hibái: rossz kalibrálás esetén az előbbi akkor is jelez, ha egyenes vonalban nem kormányzunk, utóbbi meg akkor, ha pár pillanatra a multimédia képernyőre téved a tekintetünk. Ezeket a rendszereket úgy kell megtervezni, hogy azok ne rögzítsenek folyamatosan vagy ne őrizzenek meg semmilyen egyéb olyan adatot, amelyre már nincs szükség.

4. A járművezető figyelmetlenségét érzékelő fejlett figyelmeztető rendszer