A stagnáló piacon majdnem negyedével több villanyautó fogyott, mint egy évvel korábban, de még így is csak minden huszadik autó tisztán elektromos hajtású. Egyre dominánsabb a Toyota, amely a teljes piacot tekintve közel 40 százalékkal előzte meg a visszaeső, de még mindig második Suzukit.

2023 változatos év volt az autókereskedelemben. Az ellátási láncból eredő kihívások miatt meghosszabbodott szállítási idők az év első felében továbbra is problémát jelentettek, ám a harmadik negyedévre nagy részben sikerült megoldani ezeket a nehézségeket. Összességében a magasabb árak és a negatív kamatkörnyezet ellenére is aránylag jól teljesített a teljes magyar újautó-piac, az összértékesítés (személyautók+kishaszonjárművek) mindössze 0,6 százalékkal csökkent, 128.469 darabra.

A 2023-as év minimális visszaesést hozott a személyautók piacán: 107.720 jármű került forgalomba, ami 3,4 százalékos csökkenés. Viszont a kishaszonjárművek piaca jelentős növekedést mutatott, majdnem 17,5 százalékkal több ilyen járművet értékesítettek 2023-ban, mint egy évvel korábban.

Dinamikus bővülés a zöld rendszámos autóknál Az elektromos autók száma jelentősen növekedett, közel 23,4 százalékkal több villanyautót helyeztek forgalomba 2023-ban, mint 2022-ben. Ennek ellenére a regisztrált új autók mindössze 5,4 százaléka tisztán elektromos hajtású, és hasonló arányt képviselnek a másik zöld rendszámos kategória képviselői, a kábellel tölthető plug-in hibridek is, amelyek eladásai 13,7 százalékkal növekedtek. Összességében 11 százalékos piaci részésedéssel rendelkeznek a kábellel tölthető autók, ami európai összevetésben alacsony eredmény, de a közép-kelet-európai régiót tekintve ideálisnak tekinthető.

A legnépszerűbb szegmens a kompakt és a kis szabadidő-autóké, ez a két kategória az összeladások több mint 28 százalékát adja. A harmadik helyen a normál kompaktok (C szegmens) található 10,2 százalékkal. Az összes méretet beszámítva a SUV modellek már majdnem a piac felét adják 49,5 százalékos részesedéssel. Figyelemre méltó, hogy a stagnáló teljes piacon a prémiumautók értékesítése 6,9 százalékkal bővült, már a teljes piac 6,5 százalékát adják.

A teljes újautó-piac (-0,6%)

A teljes magyarországi személyautó- és haszonjármű-piacon regisztrált 17.300 új Toyota azt jelenti, hogy a márka megőrizte az első helyét, és 14,6%-kal növelte is az eladásait a teljes újautó-piacon. A 2022-es 11,7%-ról 2023-ra 13,5%-ra emelkedett a Toyota piaci részesedése, más gyártó nem is tudott kétszámjegyű részesedést elérni. Összesen 4.747 autóval (38%-kal) értékesített többet Magyarországon a Toyota, mint a második helyezett Suzuki, ez a mennyiség a Toyota több mint háromhavi átlagos értékesítésének felel meg. A harmadik helyezett Fordot már 6.297 autóval (57%-kal) múlta felül a japán márka, ami közel négy és fél havi értékesítésének felel meg.

A magánvásárlói újszemélyautó-piac (-5,1%)

Privát vevőknek 6.043 személyautót értékesített (1,3%-os bővülés) a Toyota, amivel átvette a vezetést a 14,9%-os eladáscsökkenésről beszámoló, de 6.010 eladott autóval még biztos másodiknak számító Suzukitól. Érdekesség, hogy a Toyotán kívül a top10-ben csak az ötödik helyezett Skoda, a kilencedik Opel és a tizedik MG tudta növelni az eladásait, de utóbbinak nem volt nehéz, mivel csak 2022 végén lépett be a magyar piacra, így szerény bázishoz kellett viszonyítani a 2023-as eredményeit. A teljes magánvásárlói személyautó-piac egy év alatt 5,1%-kal csökkent (31.870 autóra), a Toyota piaci részesedése viszont 17,8%-ról 19%-ra nőtt. A harmadik helyezett Kiát már jelentős mértékben, 3.918 autóval (284%-kal) múlta felül a japán gyártó, vagyis közel háromszor annyi személyautót adott el 2023-ban magánvásárlóknak, mint a 23,1%-kal kevesebb autót értékesítő koreai.

Járműszegmensek értékesítési eredményei

A Toyota az összeladásokat tekintve nem kevesebb mint 11 járműkategóriában került dobogóra valamelyik modelljével. Ha csak a magánvásárlókat veszük figyelembe, akkor már 12 kategóriában került be a legjobb háromba a japán márka, ha pedig csak a flottavásárlókat, akkor 10 kategóriában dobogós. A Suzuki még uralja azokat a kategóriákat, ahol van esztergomi gyártású modellje, és a Skoda Octavia elsősége is megkérdőjelezhetetlen a középkategóriában.

Miniautók (A szegmens)

A magánvásárlók körében 51%-os (!) piaci részesedéssel toronymagasan első Toyota Aygo X a teljes miniautó-piacon is fölényesen vezet, ha a Fiat/Abarth 500 jelentős re-exportjától megtisztítjuk az értékesítési eredményeket. 2024-ben várhatóan a Suzuki Ignis és a Fiat Panda is befejezi a pályafutását, ami átalakíthatja a sorrendet.

Kisautók (B szegmens)

Nincs másik szegmens, amiben ennyire dominálna a Toyota: a Yaris a magán- és a flottavásárlók között is magabiztosan vezet, a teljes kisautó-piacon pedig közel 50%-kal fogy több belőle, mint a második helyezett Opel Corsából.

Kis szabadidő-autók (B SUV szegmens)

A magánvásárlók körében és a teljes piacon is a hazai gyártású Suzuki Vitara még az életciklusa végén is első lett, a magánvevőknél a Toyota Yaris Cross a második, viszont a teljes B-SUV szegmenst figyelembe véve a japán autó „csak" harmadik lett, mert a diszkontáron kapható, kifutó Dacia Duster még népszerűbb volt nála a flottavásárlók körében.

Kompakt autók (C szegmens)

A legszorosabb küzdelem ebben a szegmensben volt az első helyért, az év közben modellfrissítésen átesett Toyota Corollából mindössze hárommal fogyott több, mint a Kia Ceedből. A magánvásárlók körében a koreai, a flottásoknál a japán modell szerepelt hajszállal jobban.

Kompakt szabadidő-autók (C SUV szegmens)

Ebben a kategóriában a hazai gyártású Suzuki S-Cross toronymagasan vezet, viszont figyelemre méltó, hogy a kifutó, első generációs Toyota C-HR még életciklusa végén is képes volt a második helyet megszerezni. A Toyota még egy modellel, a Corolla Cross-szal is befért a legjobb hatba, a legnagyobb meglepetést viszont a magánvásárlók második legkedveltebb modelljének, a Ssangyong Korandónak az összesített harmadik helye jelenti.

Középkategóriás szabadidő-autók (D SUV szegmens)

A négyéves Toyota RAV4 úgy tudta megnyerni ezt a szegmenst összesítésben, hogy a magán- és a flottavásárlók körében is lecsúszott az első helyről: előbbiben a Kia Sportage, utóbbiban a kifutó Skoda Kodiaq előzte meg.

Nagy szabadidő-autók (E SUV szegmens)

Szoros verseny alakult ki ebben a szegmensben is, a Kia Sorento az 50 darabbal jobb flottás értékesítésének köszönhetően tudta megelőzni összesítésben a magánvásárlók körében hat darabbal vezető Mazdát. A Toyota Land Cruiser még kifutó modellként is népszerű volt, a jövőre érkező új nemzedék átrajzolhatja az erőviszonyokat. Csak három eladott autón múlt, hogy egy másik Toyota, a Highlander nem került be a legjobb hatba.

Közép- és felső-középkategóriás-autók (D-E szegmens)

A magánvásárlók körében 49%-os, a flottásoknál 60%-os piaci részesedésével a Skoda Octavia kiütéssel győz ebben az egyre kevesebb indulóval rendelkező, kihalófélben lévő szegmensben. Érdekesség, hogy az első négy helyen műszakilag szinte azonos felépítésű modellek találhatók a VW-konszerntől. Szép teljesítmény az alapvetően az amerikai piacra fejlesztett Toyota Camry-től, hogy a magánvásárlók között felfért a dobogóra, és hogy az összesített listán is 5. lett.

Kompakt kishaszonjárműből kialakított személyszállító egyterűek (CDV PC szegmens)

A nagycsaládosok kedvelt egyterűje, a Toyota Proace City Verso a magánvásárlók körében és az összesített listán is vezet, mivel a stellantisos testvérmodellek közül csak ezt lehetett belső égésű motorral megvenni. Összesen két és félszer fogyott több belőle, mint a flottás sorrendet vezető, és az összesítésben csak ezüstérmes Volkswagen Caddy Life-ból.

Pickupok (PUP szegmens)

A Toyota Hilux még a vadonatúj Ford Ranger támadását is képes volt visszaverni, és megőrizni a vezetést, amit a magánvásárlók körében tapasztalható kétszer nagyobb keresletének köszönhet. Már idén jön a takarékos lágy hibrid változata, ami segíthet neki az élen maradni.