Február 5-én 17 órakor indul az elektromos autók vásárlásának állami dotációja, amelyet vállalkozások vehetnek igénybe, akár négymillió forintos összeggel. Cikkünkben csokorba gyűjtöttük a pályázáshoz szükséges legfontosabb tudnivalókat, illetve bemutatjuk az öt legolcsóbb modellt – meglepő, akár a rivális benzines modelleket is alulmúló árakkal szembesülhetünk, mivel számos importőr akciókkal is kiegészíti a támogatást.

Cégek és egyéni vállalkozók boldogulását igyekszik elősegíteni a február 5-én induló és közel 14 hónapon át nyitott vásárlástámogatási projekt, amelynek célja a tiszta üzemű közlekedés elősegítése, aminek érdekében új, zéró helyi károsanyag-kibocsátású elektromos autók (személygépkocsik, kishaszonjárművek, kisbuszok) álljanak forgalomba. A teljes keretösszeg 30 milliárd forint, amely a Budapest régió (10 800 000 000 Ft) és a kevésbé fejlett térségek (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) között oszlik meg. A támogatási keretösszeg az utóbbi kategória-besorolásban 19 200 000 000 Ft.

Természetesen nem árt majd részletesen átbújni a hivatalos kiírást és a pályázati feltételeket a palyazat.gov.hu weboldalon, hiszen abból minden érintett tájékozódhat a vállalkozására érvényes támogatási paraméterekről (tevékenységi kör, gazdasági megfelelőség, stb). A lényeg, hogy „Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég vagy egyéni vállalkozó, amelynek alapítása 2021.12.31. vagy ennél korábbi dátumú, és a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, egyéni vállalkozó esetén a bevétele meghaladja a projekt elszámolható költségét" – áll a brosúrában.

Ezek a szempontok határozzák meg a dotáció összegét

A vissza nem térítendő támogatás minimum összege személyautóknál 2,8 millió, míg az összesített maximum 64 millió forint – ezek az összegek a kiválasztott gépkocsi akkumulátor-kapacitásától és a cég nagyságától (dolgozói létszám) is függnek. Például a bruttó 41 kWh alatti kategóriában 2,8, a 41-től 59 kWh-ig terjedő sávban 3,6, míg 59 kWh felett 4 millió forint támogatás lehetséges. A vállalkozásokat tekintve a 10 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatók egy, 10-től 50 főig 5, 50 és 250 fő között 10, míg 250 fős létszám felett 16 gépkocsi beszerzéséhez igényelhetnek állami támogatást.

Lényeges megkötés, hogy az így beszerzett gépkocsit a projekt zárását követően három éven át tilos eladni, a megkötött biztosításnak pedig teljes körűnek kell lennie. Nem ítélhető meg támogatás az igénylőnek, ha vele szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában. Személyautóknál a maximális nettó vételár nem haladhatja meg a 20 millió forintot, alatta az említett sávos támogatási összegek maximum 14, illetve 11,5 milliós árig érvényesek.

A forgalmazók már most, a pályázat startjánál is akciókkal ostromolják a potenciális vásárlókat, ahogy az is valószínűsíthető, hogy az elkövetkező 14 hónapban is a támogatási program ismérvei szerint alakítják árazási politikájukat. Alább felsoroljuk a magyar piacon elérhető öt legolcsóbb elektromos modellt, melyek közül négy kínai gyártású – beleértve a jelenleg csak kétüléses haszonjármű-kivitelben elérhető Dacia Springet is. Ugyanakkor a moped- és a valódi autók közötti átmenetnek tekinthető Cenntro Aventiert forintos ár híján nem tudtuk bevenni a felsorolásba.

TOP 5: a legolcsóbban elérhető elektromos autók

Dacia Spring (44 lóerő, WLTP hatótáv 230 km) – Listaár: bruttó 9,11 millió Ft (Cargo átalakítással), nettó ár 7,18 millió Ft. Legkedvezőbb nettó ár állami támogatással (haszonjárműként) 3,58 millió Ft. BYD Dolphin (95 lóerő, WLTP hatótáv 340 km) – Listaár: 10,97 millió Ft. Akciós ár: nincs megjelölve. Legkedvezőbb ár állami támogatással 7,37 millió Ft. MG 4 (170 LE, WLTP hatótáv 350 km) - Listaár: 12,89 millió Ft. Akciós ár: 11,99 millió Ft. Legkedvezőbb ár állami támogatással állami támogatással: 8,39 millió Ft. MG 5 (177 LE, WLTP hatótáv 320 km) – listaár: 14,39 millió Ft. Akciós ár: 12,49 millió Ft. Legkedvezőbb ár állami támogatással: 8,89 millió Ft. Opel Corsa Electric (136 LE, WLTP hatótáv 354 km). Listaár: 12,69 millió Ft. Akciós ár (Opel finanszírozással): 12,49 millió Ft. Legkedvezőbb ár állami támogatással: 8,89 millió Ft.