Miután a HBO Max törölte a filmjei közül az Elfújta a szél című 1939-ben készült, sokszoros Oscar-díjas filmet - fekete színésznő egyébként először éppen ezért a filmért kapott Oscart -, mert a tizenkilencedik század második felét nem pontosan az ő történelmi megítélésük szerint ábrázolja, a szélsőbaloldali purifikátorok őrülete folytatódik. Az egyik legismertebb amerikai filmes szaklap (bár ezek után inkább idézőjelben kellene írni: "szaklap"), a Variety feketelistát közölt a szerintük politikailag inkorrekt filmekről. Nem kell nagy fantázia, hogy a feketelista alapján a radikális baloldal mire készül: a filmek betiltására. Az Elfújta a szél kiiktatása után felkészülhet erre a filmtörténet egyik leghumanistább alkotása, a Forrest Gump, vagy éppen Tarantino tavalyi remekműve, a Volt egyszer egy Hollywood.

A Variety főszerkesztője, Tim Gray szégyenteljes listáját egy - nehéz finomabban fogalmazni - alattomos és gyáva mondattal egészíti ki: ő nem akarja betiltani a filmeket, de más szemmel kell nézni ezeket. (És majd ezeket a filmeket is ki kell húzni az HBO listájáról. Még a radikális mozgalmakkal elég óvatos Le Figaro is így értékeli a listát.) Tim Gray pontosan tudja: a mai amerikai szélsőbalos őrületben egy ilyen lista a betiltás követelése. Az Elfújta a szél törlése után elég például megnézni a New York-i Metropolitan Opera internetes oldalát, hogy kiderüljön: a kultúra világában egészen kórossá vált a megfelelési kényszer a szélsőbal követeléseinek.

Hogy a listán szerepel a Piszkos Harry, nincs mit csodálkozni. Clint Eastwood, a főszereplő közismerten konzervatív színész, a film egy igazságosztó rendőrről szól, a baloldal régi célpontja mind a film, mind az éppen a napokban 90. születésnapját ünneplő nagy művész. Az sem meglepő, hogy egy John Wayne-filmet is listázott a Variety, ő is közismerten jobboldali színész volt.

A bárányok hallgatnak már érdekesebb. Az 5 Oscar-díjjal kitüntetett (ráadásul az öt legfontosabb Oscart elnyerő), kétségtelenül nagyszerű thriller azért került a listára, mert a film szadista gyilkosának transzszexualitása nem kelt kellő tiszteletet Jonathan Demme (néhány éve már meghalt) hollywoodi rendezőben...

Egészen abszurd ötlet a Forrest Gump listázása. Egy felkavaróan szép és emberi filmről van szó, ami a szolidaritásról és a szeretetről szól. Rendezője, Robert Zemeckis és címszereplője, Tom Hanks közismerten Demokrata-szimpatizáns, ráadásul az amerikai filmtörténet egyik legnagyobb sikeréről van szó. Rengeteg Oscar-díj és sok millió néző. Na, de mi a radikális baloldalnak megfelelni vágyó filmlap vádja? A humanista filmalkotás szerintük nem kellően érzékeny a vietnámi veteránokkal, az AIDS-betegekkel, a mozgássérültekkel és a politikai aktivistákkal. Ez a magyarázat azért érdekes, mert a négyből csak egyetlenegy igaz. A film kizárólag a szélsőbalos politikai aktivistákkal nem szimpatizál, a Robin Wright játszotta szereplő barátja egy visszataszító aktivista, aki veri a lányt.

Azaz: most már nem elég, ha egy hollywoodi film egyszerűen baloldali: szélsőbaloldalinak kell lennie.

Feketelistára került Quentin Tarantino legutóbbi remekműve, a baloldalinak kétségtelenül nem nevezhető Volt egyszer egy Hollywood. Tény: 1968 imádott sérthetetlenségét nem tiszteli Tarantino, és ez persze a szélsőbal számára súlyos vétség. A film egyéb bűne: Bruce Lee-t nagyon összeverik, a film nem tiszteli a hippiket (megint 1968...), és nem ismeri el az afro-amerikai tehetségeket.

Egy újabb őrület: Steven Spielberg, az egyébként Demokrata-szimpatizáns hollywoodi jelkép egyik Indiana Jones-filmje is listára került. A bűne: az ősi hindu szokásokat primitívnek mutatja. Dehát már Spielberg sem elég baloldali az új radikálisoknak.

A Variety - fogalmazzunk világosan - betiltásra javasolt listáján csak úgy érintőlegesen szerepel még Griffith 1915-ös klasszikus némafilmje, az Egy nemzet születése, egy, a rabszolgatartást nem kellően elítélő Walt Disney-rajzfilm, Leonard Bernstein csodálatos musicaljének filmadaptációja, a West Side Story (a bevándorlók benne valamelyest negatívak), egy hatvanas évekbeli Audrey Hepburn-Shirley MacLaine-film, mert nem kellően toleráns a homoszexualitással, vagy éppen a Két tűz között című James Cameron-akcióvígjáték Schwarzeneggerrel, mert ebben a fő bűnöző egy arab terrorista.

Számos kérdés adódik persze.

Mi lesz ezeknek a filmeknek a sorsa? Még hány filmet fognak betiltani? Meddig tarthat a múlt eltörlése?

És van egy egészen konkrét kérdés: azok a Demokrata-szimpatizáns filmművészek, akiket érint a feketelista, nem kapnak észbe? Mondjuk Brad Pitt, aki a februári Oscar-díjátadón még Trump ellen agitált, most, hogy már azt a filmet is nemkívánatosnak nyilvánították, amiért néhány hónapja még Oscar-díjat kapott, nem fog végre megszólalni? Vagy naivitás azt hinni, hogy legalább az érintetteknek - és egyre több az érintett - elég lesz az őrületből?

És valóban: meddig tarthat még, meddig érhet el az őrület?