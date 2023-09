A Tammy Faye szemeiért tavaly a legjobb női főszereplő Oscar-díját elnyert Jessica Chastain az Instagramon osztotta meg a francia Canal+ felvételét, amelyen a 46 éves színésznő a velencei filmfesztiválon a riporter érdeklődésére elmondta, miért tartja fontosnak a hollywoodi színészek sztrájkját. De miközben a stúdiókkal szembeni kiállásról, és arról beszél, hogy fontosnak érezte, hogy a fesztiválon is eljuttassák a színész szakszervezetek üzenetét, szinte lehetetlen a szavaira figyelni: mélyen dekoltált ruhája ugyanis elvonja a figyelmet a mondanivalójáról.

Jessica Chastain jóformán az egyik "reklámarca" a mintegy 160 ezer hollywoodi művészt tömörítő SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) általános sztrájkjának, legalábbis a szakszervezeti követeléseket a filmfesztiválokon is nagy vehemenciával tolmácsolja.

Az egyik francia televíziós csatornának adott rövid interjúját is azzal a megjegyzéssel tette közzé: "Velence pipa - rendben Toronto, lássuk, mid van", utalva arra, hogy a szeptember 7. indult és 17-ig tartó észak-amerikai filmfesztiválra is nyilvánvalóan a hollywoodi sztrájkok szószólójaként érkezik majd.