Március 14-én mutatják be a mozik a Most vagy soha! című, látványos történelmi kalandfilmet. Most újabb különleges videó mutatja be a főhős, Petőfi Sándor és a megfigyelésével megbízott Farkas császári titkosrendőr "sorsszerű" találkozását.

Öt éve kezdtük el írni a Most vagy soha! forgatókönyvét, s egy hónap múlva ott lesz a mozikban. Felemelő érzés... Mindnyájunknak el kell menni! – írja, a Kossuth-nótát is megidézve, a közösségi oldalán a film producere, Rákay Philip a Most vagy soha! két központi, ellentétes oldalon álló karakterének találkozását bemutató videó mellé.