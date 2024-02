Hogy tud ennyire megváltozni egy lány?

A 12 esztendős Margaret (Abby Ryder Fortson) boldogan tér haza egy nyári táborból, amikor szülei bejelentik, hogy el kell költözniük. Noha a távolság nem nagy, New Yorkból csak New Jersey-be kell átpakolni, a lánynak ki kell lépnie a komfortzónájából. Új iskola, új ismerősök, új környezet. Egy felnőtt számára is kihívást jelentő akadályok, de hősünk minden erejével azon van, hogy könnyen menjen a váltás.

Ott vagy, Istenem? Én vagyok az, Margaret Forrás: HBO Max