Vaskarom: pokoli árat fizetett a pankrátor család a sikerért

A film azt a problémát járja körbe, mi történik, ha megreked egy fiú a lelki fejlődésben, ha nem tud elszakadni a szülőktől, esetünkben konkrétan az apától. Mi történik, ha nem képes elhagyni az apai házat, ha nem képes új család alapításával önálló férfivá érni. Egyetlen kivétel van a filmben, Kevin, aki képes felnőni, családot alapítani, és ha kell, akár ellentmondani az apjának. Egészen szórakoztatóan mutatja be a film Kevin megismerkedését későbbi feleségével. Látjuk, hogyha egy lány nagyon akar egy fiút, mert tetszik neki, akkor nem tud az a fiú annyira ügyetlen lenni, hogy elrontsa a dolgot. A többi testvér viszont se családot nem alapít, se felnőni nem tud, se kiszabadulni az apai nyomás alól. Aki viszont úgy bánik velük, mintha kőszívű lenne.

Vaskarom

Fotó: Brian Roedel / Mozinet

A filmben időről időre meghallgathatjuk a korszakra leginkább jellemző amerikai zenéket, szórakoztatóak a színészek frizurái is, hitelesek a jelmezek és egyáltalán nem vitték túlzásba a díszleteket sem. Az alkotás a 70-es évek filmjeinek színvilágát idézi emlékezetünkbe, amely Erdély Mátyás operatőr munkájának eredményeképpen jött létre (őt az Oscar-díjas Saul fia operatőreként ismerte meg a világ). Sean Durkin egyébként már korábban is dolgozott Erdély Mátyással a Fészek című 2020-as filmben. Ott is egy feszes családi drámát látunk, ott Jude Law talán élete legjobb alakítását nyújtja. Erdély Mátyás kamerája most is a családi dinamikát fürkészi, sok alkalommal hosszan látjuk a fiúk tekintetét, akiknek elhisszük, hogy egyáltalán nem képesek érzelmeiket kordában tartani.