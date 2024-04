Még egy helyben állni is nehéz a világ legmeredekebb utcáján - képek

Dunedinről valószínűleg kevesen hallottak még, pedig 120 ezer fős lakosságával Új-Zéland Déli-szigetének második legnagyobb városa, sőt, 1900-ig az egész ország legnépesebb települése volt. Itt működik például Új-Zéland első egyeteme, az Otago Egyetem. A felsőoktatási intézmények miatt Dunedinben a lakosság fiatal, az itt élők több mint ötöde 15 és 24 év közötti életkorú.

Dunedin azonban mégsem ettől lett a turisták kedvelt célpontja. A település egyik külvárosi lakóövezetében található ugyanis a világ legmeredekebb utcája, a Baldwin Street. A 350 méter hosszú utca egy enyhe emelkedővel indul, azután azonban meredekbe vált, és dőlésszöge eléri a 19 fokot.

Más szóval: egy métert emelkedik minden 2,86 méternyi vízszintes távolság megtétele közben.

Az utca alsó részének burkolata aszfalt, a felső részét azonban betonból építették, különben egy meleg napon lefolyna rajta az aszfalt – írja az Amusing Planet. A Baldwin Street összesen 70 métert emelkedik a teljes hosszában.

Rossz várostervezés

A szokatlan meredekség a rossz várostervezésre vezethető vissza. Az utcákat ugyanis olyan mérnökök tervezték Londonban, akik nem voltak tisztában a hely topográfiájával, így nem vették figyelembe az emelkedést. A beszámolók szerint voltak olyan utcák is, amelyeket emiatt nem is tudtak megépíteni. A Baldwin Streettel párhuzamos utcák is meredekek, de nem ennyire.

Az elhibázott várostervezés okozta károk később az előnyükre fordultak.

Sok turista ugyanis csak emiatt látogatja meg a várost, miután kedvelt fotótémává váltak a „vízszintesbe fordított" ferde házak. Az ott élők büszkék a lakóhelyükre. Minden nyáron számos jótékonysági eseményt és versenyt szerveznek az utcán. Ilyen például az, amikor az utca aljától felfutnak a résztvevők, majd vissza, vagy amikor több ezer gömb alakú, csokoládéval bevont édességet gurítanak le az utca tetejéről, vagy amikor szintén több ezer teniszlabdát küldenek le az utcán.

