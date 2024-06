A filmtörténet leggroteszkebb hősszerelmese

A 88 éves korában, június 20-án meghalt színész, Donald Sutherland meghatározó alakja volt az 1970-es és 1980-as évek új-hollywoodi és európai "művészfilmjeinek", miközben népszerűségét olyan második világháborús akciófilmeknek köszönhette, mint A piszkos tizenkettő (1967, r.: Robert Aldrich) és a Kelly hősei (1970, r.: Brian G. Hutton). Nem mintha a katonai börtönben verbuvált kommandó öngyilkos küldetését elregélő A piszkos tizenkettő Pinkley-jeként vagy a "normandiai aranyláz" látványos kalandjának, a Kelly hősei Csodabogaraként ne tette volna vonzóvá színészetét a művészrendezők számára is.

Ott van például rögvest Robert Aldrich, aki a M.A.S.H.-ben (1970) máris főszerepet bízott rá Elliot Gould oldalán – ráadásul az 1951-ben, a koreai háború idején, tábori orvosok körében játszódó fekete komédia jelképes átvezetés a háborús moziból a művészet vetítőtermébe, ahogy jelképes az alkotói és magánéleti válságban szenvedő filmrendező új-hollywoodi portréja, a Fellini 8 és fél-jét "amerikanizáló" Alex Csodaországban (1970, r.: Paul Mazursky) is, amely egyszerre szimbolizálja az európai szerzői film hatását Hollywoodra és Sutherland szempontjából megelőlegezi az európai mesterekkel, Federico Fellinivel, Bernardo Bertoliccival vagy Nicholas Roeggel való együttműködéseket.

Casanova

Fotó: Mokép

Persze, a kanadai állampolgárságához élete végéig ragaszkodó, de színészként főleg az Egyesült Államokban dolgozó és ott is élő Sutherland eleve európai iskolában nevelkedett: miután mérnökként és színészként is diplomát szerzett a torontói egyetemen, 1957-ben a neves londoni művészképzőbe, a London Academy of Music and Dramatic Art-ba iratkozott be és a West End színpadain kezdte bontogatni szárnyait, de első mozgóképes szerepeit brit sorozatokban és Hammer-horrorokban kapta.

Az 1970-es években, amikor már sztárnak számított a legváltozatosabb filmszínészetet mutatta be. Jóformán mindent eljátszott és minden szerepében átütő és hiteles volt. A teljesség igénye nélkül: emlékezetesen sajátos Krisztusként tűnt fel Dalton Trumbo Johhny háborúba megy (1971) című háborúellenes látomásában; az összesküvés-thrillerek egyik leghatásosabb alakítását nyújtotta a Klute (1971, r.: Alan J. Pakula) címszerepében; egyszerre kísérteties és mélyen emberi a gyerekét gyászoló apa John Baxterként Nicholas Roeg Ne nézz vissza! (1973) című pszichothrillerében; mélységesen szánnivaló volt a hollywoodi történelmi szatíra zárkózott, kárhozatra ítélt könyvelőjeként A sáska napjában (1975, r.: John Schlesinger); egy aprócska "gag szerepben" még egy hullának is képes volt személyiséget adni a Dürrenmatt adaptáció A bíró és a hóhérban (1975, r.: Maximilian Schell); brutális vadállat, undorító perverz és mindenre elszánt haszonleső a fasiszta intéző Attilaként Bernardo Bertolucci Huszadik századában (1976); végtelenül groteszk, mégis emberien esendő és tragikus Fellini Cassanovájában (1976), aki hallotta, annak örökre a fülében marad félelmetes, hörgésszerű sikolya A testrablók támadásában (1978, r.: Philip Kauffman) és máig érthetetlen, hogy az évtized egyik legjobb hollywoodi színésze miért nem kapott még csak Oscar-jelölést sem az Átlagemberek (1980, r.: Robert Redford) főszerepéért, az egyik fiát gyászoló, másikkal kibékülő, feleségétől elhidegülő felső-középosztálybeli amerikai "átlagember" átszellemült megformálásáért.