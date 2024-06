Agyevő szörny tanít tiszteletre a Joko Anwar rémálmai és ábrándjaiban

Az indonéz mítoszok és népmesék világát is megidézi a Joko Anwar rémálmai és ábrándjai című film, amely hét tanulságokban gazdag történetet mesél el. Bár az alkotók kicsit sem fogták vissza magukat, amikor a horrorfilm eszköztárához nyúltak, több műfaj stílusjegyei is megjelennek az epizódokban. Látunk drámát és thrillert, sőt még science fiction filmet is, de ami bennük közös az az, hogy mindben megtalálható a horror filmes eszköztár. Arról már nem is beszélve, hogy több filmes utalás is visszaköszön a különböző epizódokban, az egyikben konkrétan azt a jelenetet látjuk viszont, amelyben Harold Lloyd lóg egy órán.

Joko Anwar rémálmai és ábrándjai

Fotó: Netflix

Joko Anwar rémálmai és ábrándjai olyan horrorfilm, amelyben a démonokat kell legyőzni

Persze nem kell sok idő, hogy a néző rájöjjön arra, hogy démonokról van itt szó, és akik találkoznak ezekkel a démonokkal, azok a démonvadászok. A film érdekessége, hogy ezekben a filmekben nem úgy zajlik a démonvadászat, mint egy átlagos horrorfilmben, hanem úgy, hogy a hősöknek meg kell érteniük fontos erkölcsi törvényeket. Ilyen például az egyik részben az, hogy a felnőtt gyerekeknek gondoskodniuk kell idős szüleikről. Ebben a tanmesében azok, akik idősek otthonába adják idős szüleiket pedig lenne módjuk gondoskodni róluk, úgy járnak, hogy egy agyelszívó pókszerű kinézetű szörny, illetve egészen pontosan démon a lelketlen felnőtt gyerekek agyának és életerejének elszívásával megfiatalítja az idősek otthonába adott szülőt.

Egy másik történet pedig a feltétel nélküli szülői szeretet hatalmáról szól. Ebben egy olyan gyereket fogad örökbe egy nagyon nagy szegénységben élő pár, aki időről időre kisebb vagy nagyobb összegekkel ajándékozza meg azokat, akik őt örökbe fogadják. Az örökbefogadás során elhangzik, hogy cserébe csak annyit kell tenni, hogy feltétel nélkül szeretni kell őt. Akik viszont erre nem képesek, azok meghalnak. A film kétféle szülői magatartást mutat be, az egyik az a szeretet, amely feltétel nélkül képes szeretni, és ez nem azt jelenti, hogy nem kell nevelni a gyereket, a másik szülői szeretet viszont az, amelyik akkor ad, ha a gyerektől vissza is kap valamit. Esetünkben egyre nagyobb pénzbeli jutalmat.