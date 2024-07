Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, 18 évvel ezelőtt mutatták be a mozikban az azóta is népszerű filmet és februárban ismét összeálltak a film szereplői. Úgy tűnik, Meryl Streep még nem mondott végleg búcsút a divat világának – bejelentették, hogy készül Az ördög Pradát visel második része. A hírek szerint Aline Brosh McKenna, az első rész forgatókönyvírója, már tárgyalásokat folytat a visszatérésről. Emellett Wendy Finerman, az eredeti film producere is tervezi, hogy részt vesz a folytatásban – ezt a The Hollywood Reporter is megerősítette. Bár még kevés információ áll rendelkezésre az új filmről, a jelenlegi filmes trendek alapján nem meglepő, hogy egy ilyen sikeres és népszerű film folytatásán dolgoznak - írja a Világgazdaság.

Anne Hathaway és Meryl Streep Az ördög Pradát visel című filmben. Fotó: Zuma Press

A produceren és az írón kívül még nem tudni, hogy az eredeti színészek visszatérnek-e, bár nehéz elképzelni a folytatást Meryl Streep és Anne Hathaway nélkül. A két színésznő alakítását sokan méltatták, Meryl Streepet pedig Oscar-díjra is jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában. A Box Office Mojo adatai szerint

az első rész közel 35 millió dollárból készült, és világszerte majdnem 327 millió dolláros bevételt hozott.

Az amerikai Puck hírügynökség arról számolt be, hogy a folytatás lehetséges története ismét a Miranda Priestly (Meryl Streep) által vezetett Runway divatmagazin körül forogna, de ezúttal egy megkopott, régi fényében már nem tündöklő márkaként ábrázolnák, amely küzd a fiatalabb kiadókkal és a modern divattal. Emily Blunt karaktere, aki korábban asszisztens volt, most egy magasabb pozícióban tűnne fel, de Anne Hathaway szerepéről nincs információ.

Az idei nagy visszatérések közé tartozik a Bad Boys 4, amely Will Smith és Martin Lawrence főszereplésével készült, és pozitív kritikákat kapott. Az 53 millió dolláros Ride or Die alcímű film a nyár egyik legnagyobb sikerei közé tartozik, jelentős bevételt hozva a premierhétvégén.

A mozirajongók örülhetnek, hiszen személyesen érkeznek a minyonok a Kultik mozikba és arról is írtunk, hogy legújabb filmjükben Tom Hardy és Austin Butler beálltak egy rettegett motoros bandába - fotók.