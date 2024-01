Az Imádlak utálni nyerte a legutóbbi mozis hétvégét: a friss premier amerikai romantikus komédiára 62 793 jegyet adtak el a magyar filmszínházakban. Koltai Lajos tavaly november 30-án bemutatott Semmelweis című alkotása 8 hét múltával is a legnézettebb filmek között van, ráadásul össznézettsége átlépte a 250 ezret – derül ki a Filmforgalmazók Egyesülete friss adataiból.

A Will Gluck rendezésében, Sydney Sweeney és Glen Powell főszereplésével készült Imádlak utálni 62 793 eladott jeggyel magasan vezeti a január 18. és 21. közötti időszak hazai mozis toplistáját, hiszen a múlt heti első, A méhész már csak 40 597 nézővel lett a második, Koltai Lajos rendezése, a Semmelweis pedig 16 144 nézővel a harmadik.

Csakhogy Koltai Lajos felemelő történelmi drámája az anyák megmentőjéről már a 8. hétvégéjét zárja úgy, hogy kibillenthetetlen a top 3-ból, ráadásul ezen a hétvégén átlépte a negyedmilliós össznézőszámot, egészen pontosan 2023. november 30. óta 255 037 néző váltott rá jegyet a hazai mozikban.

Ahogy korábban is megírtuk: már a 200 ezres összlátogatottság is azt jelentette, hogy a Semmelweis nem csupán 2023, de az elmúlt 5 év legnézettebb magyar filmalkotása. Ahogy azt is megírtuk – és ez ezen a héten sem változott –, hogy össznézőszám tekintetében a Semmelweis a hazai mozis top10 legsikeresebb alkotása (a második jelenleg a Wonka, amelyre tavaly december 14. óta 240 096-an voltak kíváncsiak, ezen a héten 13 467 nézővel lett a negyedik).

Az Imádlak utálni mellett még két friss premier jutott be a legnézettebb tíz alkotás közé a hétvégén: a Nicholas Cage főszereplésével készült Álmaid hőse 4 890 eladott jeggyel a 10., a Lassie - Állati mentőakció című német családi film 5 536 nézővel a 9. a listán.

A hazai filmszínházak jó hétvégét tudnak maguk mögött: az előző hétvégéhez viszonyítva ugyanis 9,4 százalékkal nőtt a magyar mozik eredménye, amely növekedési arány a legnézettebb 10 film esetében ennél is magasabb, 11,1 százalék.