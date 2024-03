Tojáspark: kétméteres óriástojás díszíti Tapolca központját

Tavaly a Nőklub lelkes tagjai időjárásálló tojásokkal díszítették a park fáját, felállítottak egy tojáslugast is, amelyre a legkisebb gyerekek is felaggathatták a húsvéti díszeket. Varjas Judit helyi képzőművész mindenki csodálatára egy másfél méter magas hungarocelltojással ajándékozta meg a várost, amelyet magyar népművészeti motívumokkal díszített.



Varjas Judit a tavalyinál is nagyobb, két méter magas tojást festett az idei ünnepre. A hungarocell alapot a város vásárolta, az alkotó pedig nagyon sokat dolgozott azon, hogy a kalocsai és matyó motívumok mellett a város nevezetességeit is ráfesse a tojásra.