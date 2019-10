Brutális Black Fridayre számíthatunk az idén

A Fekete Péntek (Black Friday) az év legnagyobb vásárlási eseményének számít, amely lehetővé teszi a kedvezményes áron kínált karácsonyi ajándékok beszerzését világszerte. Megannyi online és offline bolt kínálja termékeit a lehető legjobb árakon, és ilyenkor a vásárlónak nincs is más dolga, mint kiválasztani szerettei számára a legmegfelelőbbeket a legkedvezőbb áron. A Black Friday az idén egyébként november 29-ére esik.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Fekete Péntek alkalmával a vásárlók gondot fordítanak arra, hogy pénzüket okosan költsék el anélkül, hogy különösen nagy költségekbe vernék magukat - ez nagymértékben igaz a magyar vásárlókra is. A Black Friday kínálta kedvezmények és akciók kiválóan alkalmasak a kis költségvetésű vásárlások számára, hiszen ilyenkor lényegesen olcsóbban lehet hozzájutni a kiszemelt termékhez – hangsúlyozza a Black.Friday.hu elemzése.

A tavalyi tapasztalatok alapján viszonylag elég pontosan megjósolhatók az idei Fekete Péntek közkedvelt termékei is, így ez az információ fontos lehet azok számára, akik hasonló ajándékokban gondolkodnak az idei karácsonyi ünnepekre is. De nézzük, melyek azok a termékek, amelyek kimagasló sikert arattak a tavalyi Black Friday alkalmával.

A játékkonzolok tavaly is óriási népszerűségnek örvendtek, csakúgy, mint az okos otthoni eszközök és a háztartási cikkek. Várhatóan az idei évben is már a Fekete Péntek hetében elkezdődnek a komoly árleszállítások, ezért érdemes lesz körülnézni még a pénteki nap előtt is a piacon.

A legkeresettebb termékek a tavalyi Black Friday-on a következők voltak:

1. Legjobb konzol játékok

A Nintendo Switch csomagokat az egész világon jól értékesítették, a Mario K'art és a Spider-Man játékok rendkívül népszerűek voltak. A Mario K'art Switch játék első helyen áll a kategóriájában az eladási listákon.

2. A legkelendőbb tévékészülékek és filmek

A tévékészülékek legjobbjainak némelyike gyorsan elfogyott tavaly. Több tízezer készüléket adtak el egyetlen napon, így erre is érdemes idejében gondolni, ha a legújabb típusokkal szeretnénk meglepni a családot. Az LG led síkképernyős televízió toronymagasan vezette a tavalyi évben az eladási listákat, de akinek megengedi a pénztárcája, az a legmodernebb 4K televíziók közül is kedvére válogathat. A Blu-Ray filmek is nagyon kelendőek ilyenkor. A külföldi eladási listákat a "Bosszúállók: Végtelen háború" és a "Deadpool 2" vezette.

3. Telefon-akciók a Black Friday alkalmával

Az okostelefonok piaca is megugrik ebben az időszakban. Talán sokan azon gondolkodnak ilyenkor, hogy ideje lecserélni az elavult készülékeiket kedvezményes áron, de a karácsonyi ajándékozás is komoly szerepet játszik a Fekete Pénteki hatalmas telefon-akciókban.

4. Háztartási/konyhai eszközök

Az elektromos instant kukták valószínűleg idén is nagy kedvencek lesznek a konyhai eszközök után keresők között csakúgy, mint a tavalyi évben. Ezek a kukták hét konyhai készüléket ötvöznek, segítségükkel gyorsan elkészíthető az étel, mindezt pedig elfogadható áron kaphatjuk meg.

Összességében elmondható, hogy a techeszközök a Fekete Péntek vásárlási adatait toronymagasan vezetik minden évben, ugyanakkor érdemes lehet más típusú, kedvezményes áron kapható ajándékok után is kutatni online. Az ilyenkor vásárlók nagyjából egynegyede keresi fel a tech-áruházak weblapjait a legjobb ajánlatok reményében, és az értékesítési adatok szerint ugyanennyien vásárolnak is.

Ezek lesznek a legkeresettebb termékek az idén

S hogy melyek lesznek a legkeresettebb termékek az idén? A korábbi évek statisztikái alapján jól látható, mik lesznek az idei esztendő slágertermékei Black Friday napján.

A Black.Friday.hu szakértői két irányból közelítik meg azt a kérdést, hogy a vásárlók milyen termékek iránt érdeklődtek a korábbi Fekete Péntek akciói alkalmával:

a Google keresések

és az értékesítések – pontosabban a széles termékpalettával dogozó boltok és webáruházak statisztikái – alapján.

A keresések alapján:

A Google részben betekintést enged abba, hogy a különböző kulcsszavakra milyen mennyiségű keresés érkezik. Az előző évek Black Friday időszakai és Black Friday kontextusban való keresések alapján 2019-ben a következő termékek iránt lesz a legnagyobb az érdeklődés:

parfüm,

tablet,

televízió,

laptop,

játék,

ágymatrac,

iPhone,

okostelefon,

bluetooth hangszóró,

játékkonzol.

A vásárlások alapján:

A nagyobb webáruházak és üzletláncok az elmúlt években az akciós időszak után közzétették, hogy milyen termékek iránt volt a legnagyobb a kereslet. Ez jó kiindulási pontot kínál ahhoz, hogy az idén mi iránt fognak érdeklődni a vásárlók (viszont némileg árnyalja a képet az, hogy mindezt néhány üzlet statisztikáira alapozzák). Továbbá egyre növekszik a kisebb, specializált termékpalettával rendelkező üzletek száma is, amelyek akciót kínálnak Black Friday-kor, ezek a boltok viszont rendszerint nem teszik közkinccsé a konkrét termékek iránti érdeklődések adatait.

Mindezek alapján az idei Fekete Péntek időszakában valószínűleg az alábbi termékek lesznek a legkeresettebbek:

laptop,

mobiltelefon,

tévé,

iPhone,

powerbank,

bútor,

társasjáték,

okosóra,

háztartási kisgépek,

női táska.

Nem nehéz megállapítani, hogy a két lista nagymértékben fedi egymást, így valószínűleg ezekre a termékekre lesz idén is a legnagyobb kereslet.

A tavaly év végi, ünnepi időszak kereskedelmi szempontból egyébként igen sikeresnek bizonyult: csak a Black Friday közel 78 milliárd forintnyi, a teljes karácsonyi vásárlási időszak pedig 323 milliárd forintos forgalmat generált (online és offline együtt) az eNET felmérései szerint. Azonban még mindig vannak olyan területek, ahol erősíteni lehet a vásárlói élményt, s vele a szezon sikerét is: a Black Friday esetében az árképzésen érdemes még csiszolni.

Az eNET 2018. december elejei, a Black Fridayt követő kutatása szerint 2 millió vásárlója volt a tavalyi Fekete Pénteknek. Az előző évi, 2017-es Black Friday forgalmat 60 milliárd forintra tette az internetkutató cég – eszerint a növekedés több mint 20 százalékos volt, miközben a vásárlók száma tavalyelőtt 1,7 millió körül alakult. A Black Friday ezzel stabil helyet nyert magának a hazai online és offline vásárlás eseménynaptárában.