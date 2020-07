A modern harcászati eszközök nemcsak arról híresek, hogy komoly pusztítóerőt képviselnek, hanem arról is, hogy fejlesztésük, gyártásuk és üzemeltetésük hatalmas összegeket emészt fel. Az Egyesült Államok adja egyedül a világ védelmi kiadásainak a felét 581 milliárd dollárral, vagyis többet költ fegyverekre, mint az őt követő kilenc ország együttesen. Bemutatjuk a jelenlegi legdrágább harcászati eszközöket, és megmutatjuk azt is, hogy mennyit költött rájuk az Egyesült Államok.

A világ legerősebb hadseregeiről készülő éves listákat az Origo is rendszeresen bemutatja. A legfrissebb összesítésből kiderül, hogy 2019-ben is az Egyesült Államok vezette a listát, megelőzve Oroszországot, Kínát és Indiát. Most megmutatjuk azt, hogy mennyi pénzt költenek összességében a legfejlettebb katonai eszközökre. Az árak minden esetben az összköltségre, vagyis a fejlesztésre, a gyártásra és a fenntartásra együttesen vonatkoznak.

10. P-8A Poseidon (33 milliárd dollár)

A Boeing által gyártott P-8A Poseidon néven ismert gép legfőbb feladata az óceánok ellenőrzése és felderítése, valamint az ellenséges tengeralattjárók felkutatása, emiatt pedig a legfejlettebb érzékelőkkel és szenzorokkal van felszerelve. Olyan fegyverekkel is el van látva, mint torpedók, rakéták, aknák. A Boeing a Poseidon gyártásához egy már meglévő géptípusát vette alapul, azonban komoly módosításokat hajtott végre rajta, hiszen a szárnyak nem bírták volna el a fegyverzettel és a különböző eszközökkel megterhelt törzset. A fejlesztés 8,2 milliárd dollárt emésztett fel, a gyártás pedig 24,2 milliárd dollárt. Jelenleg 122 darab ilyen gép van a világon, egy darab nagyjából 206 millió dollárba kerül.

9. CVN-78 osztályú repülőgép-hordozó (34 milliárd dollár)

A CVN-78 az amerikai hadsereg első új generációs repülőgép anyahajója, amelyet a Northrop Grumman tervezett. Az amerikai kormány három darabot rendelt belőle, az első 2015-ben állt szolgálatba. A repülőgép-hordozók gyártása 29,3 milliárd dollárba került, a fejlesztés és kutatás pedig 4,6 milliárd dollárt emésztett fel, míg egy darab ára megközelíti a 9,78 milliárd dollárt. A CVN-78 100 ezer tonnás, a fedélzeten pedig 75 repülőgép fér el.

8. MRAP (41,6 milliárd dollár)

Az iraki és az afganisztáni háborúban az amerikai hadsereg új kihívásokkal szembesült, méghozzá az útszéli bombákkal és a különböző földbe rejtett robbanószerkezetekkel. Ezért indult el 2006-ban ennek a páncélozott csapatszállítónak a fejlesztése, amely 700 millió dollárba került, míg az egységek legyártására 40.9 milliárdot költöttek. Összesen 26.552 MARP készült el, és több típusa van, ráadásul nem csak egy cég gyártja ezeket a hadsereg számára. Egy jármű ára nagyjából 1,6 milliárd dollár körül lehet.

7. Trident II rakéta (53,2 milliárd dollár)

A Lockheed Martin által fejlesztett rakéta a jelenlegi legfejlettebb ballisztikus rakéta. Termonukleáris robbanófejjel van felszerelve, a Trident II rakéták valamelyik Ohio-osztályú tengeralattjáró fedélzetén találhatók. Egy rakéta 80 tonnás, és hatótávolsága 7200 kilométer. Az amerikai hadseregnek jelenleg 561 Trident II rakétája van, a kutatásra és fejlesztésre 16,8 milliárd dollárt költöttek, a gyártásra pedig 35 milliárdot. Egy darab rakéta ára nagyjából 65,7 millió dollár.

6. V-22 Osprey (57,8 milliárd dollár)

A Boeing által készített és gyártott, vertikális fel- és leszállásra képes repülőgép, amelynek különlegessége, hogy a rotorjai forgathatóak, emiatt képes nagyon kis helyen is manőverezni. Amint felszállt, a rotorok előre mutató állásba fordulnak, emiatt pedig sokkal nagyobb a hatótávolsága, mint egy hagyományos helikopternek. Jelenleg 459 Osprey van az amerikai hadsereg birtokában, darabja 95,2 millió dollárba kerül.

5. F/A-18E/F Super Hornet vadászgép (57,8 milliárd dollár)

A Boeing által gyártott vadászgép modernizált változata a rendkívül elterjedt F/A 18 Hornetnek. Kétüléses és együléses változattal is rendelkezik, elsősorban a haditengerészet használja bevetéseihez. Összesen tizenegy olyan tárolórésszel rendelkezik, amelybe különböző típusú bombákat és rakétákat tudnak elhelyezni. A csúcsrepülőgép ára 90 millió dollár, míg a gyártási költségek meghaladják az 50,5 milliárd dollárt. Jelenleg 556 Super Hornet található az amerikai légierő kötelékében.

4. F-22 Raptor lopakodó vadászgép (79,2 milliárd dollár)

A Lockheed Martin és a Boeing által közösen gyártott F-22 Raptor a világ egyik legfejlettebb vadászgépe, emellett a legdrágább is, hiszen egyetlen darab 211 millió dollárba kerül. Tíz ilyen repülőgép ára több mint Grönland GDP-je. Az amerikai hadseregnek jelenleg 188 darab áll a rendelkezésére, A Raptor 20 milliméteres gépfegyverrel, tíz bombával és különböző rakétákkal van felszerelve. A kutatás és fejlesztésre 40,5 milliárd dollárt költöttek, míg a gyártás 37,9 milliárd dollárba került.

3. Virginia osztályú tengeralattjáró (83,7 milliárd dollár)

A 7800 tonnás atom-tengeralattjáró a legkorszerűbb jelenleg a világon. A General Dynamics, az Electric Boat és a Newport News Shipbuilding által közösen gyártott monstrum megépítéséhez mindössze két helyen adottak a feltételek a világon. A Virginia tengeralattjárókon 38 különböző fegyver található, köztük bombák, aknák és torpedók. Az amerikai hadsereg tulajdonában jelenleg 30 darab van, egy Virginia ára pedig 2,5 milliárd dollár. A kutatásra és fejlesztésre 7,2 milliárd dollárt költöttek, a gyártásra pedig 76,6 milliárdot.

2. DDG 51 romboló (101 milliárd dollár)

A DDG 51 az Arleigh Burke osztály legnagyobb rombolója, és már 1991 óta teljesítenek szolgálatot. Jelenleg mintegy 60 darab van aktív szolgálatban, további 15-öt pedig megrendeltek. A hadihajó 9200 tonnát nyom, és több cég gyártja, köztük a Bath Iron Works, a General Dynamics és a Northrop Grumman. A fedélzetén 350 tengerész szolgál, az újabb típusokon pedig két rakéta-kilövőállomás is található.

1. A Joint Strike vadászgépek (326,5 milliárd dollár)

A szuperszonikus sebességgel közlekedő Joint Strike a legmodernebb lopakodó felszerelésekkel rendelkezik. A Lockheed Martin és partnerei három különböző típust is gyártanak belőle: az F-35A-t, az F-35B-t és az F-35C-t. Az első a hagyományos vadászgépekhez hasonlítható, a második képes vertikális landolásra és felszállásra, míg a C típus a repülőgép-hordozókra készült. Mintegy 2450 darabot rendeltek a különböző típusokból. Egy darab ára 109 millió dollár. A kutatás és fejlesztés 58,4 milliárd dollárt emésztett fel, a gyártás pedig további 267,6 milliárd dollárt.