Nagy bajban van a Tesco Közép-Európában

A közép-európai régióban a piaci részesedés és a nyereségesség egyaránt csökken. Közép-Európában, amely a Tesco csehországi, szlovákiai és magyarországi tevékenységét foglalja magában, a kiigazított működési eredmény a felére, 90 millió angol fontra csökkent állandó árfolyamon számolva. A Tesco pénzügyi igazgatója, Imran Nawaz egy eredménybeszámoló alkalmával elmondta, hogy a feltörekvő piacokon a jelenlegi környezet „továbbra is kihívást jelent”, de a kiskereskedő biztató fejlődést tapasztalt, többek között a kiskereskedő értékkínálatába való befektetésnek köszönhetően. A Tesco 2022 nyarán vezette be exkluzív Clubcard árait és az alacsonyár-garanciát Közép-Európában, miután 2019 óta az Egyesült Királyságban is alkalmazza azokat.

Ugyanezen stratégia,

a Clubcard-árak és az alacsonyár-garancia segítségével tudott a Tesco a vizsgált időszakban Közép-Európában „nagyjából változatlan” forgalmat elérni az előző évhez képest.

A Cseh Köztársaságban egy, a Mendel Egyetem és a Versenyvédelmi Hivatal (ÚOHS) együttműködésében készült tanulmány szerint a 2022/2023-as üzleti évre vonatkozó legfrissebb rendelkezésre álló mérlegadatok szerint a Tesco a legnagyobb kiskereskedők között az ötödik helyen áll az árbevétel alapján, mindössze egy helyet rontva a 2017-es évhez képest. Ám míg a 2017/2018-as adózás előtti nyereség elérte az 1,6 milliárd cseh koronát (61 millió euró), vagyis a nettó árbevétel 3,5 százalékát, addig egy évvel korábban a nyereség 151 millióra (6 millió euró), vagyis a nettó árbevétel 0,3 százalékára csökkent.

Képünk illusztráció

Fotó: Forrás: MTI/Róka László

Szlovákiában a Tesco, amely 2017-ben még piacvezető volt, 2022 végére a Lidl és a helyi Coop Slovensko mögött a harmadik helyre szorult a legnagyobb kiskereskedők között. A nettó nyereség az összehasonlítható időszakokban csaknem felére, 94 millió euróról (6,5 százalékos nettó nyereséghányad) 57 millió euróra (3,5 százalékos nettó nyereséghányad) zsugorodott. A közeljövő kilátásai sem kevésbé borúsak - idézi Rennack Sebastian elemzését a Trade Magazin. A lengyel diszkontpiacon vezető Biedronka ugyanis bejelentette, hogy még az idén be akar lépni Szlovákiába. Ha ez megtörténik, elkerülhetetlennek tűnik egy árháború az új kihívó és a szlovák piacvezető Lidl között, ami nyomást gyakorolhat az egész piacra. A Lengyelországban térhódító diszkontok és az ennek eredményeképpen csökkenő profit már 2020-ban arra késztette a Tescót, hogy eladja ottani üzletágát.

Magyarországon 2017 óta a Lidl és a Spar is megelőzte a korábban piacvezető Tescót.

A brit lánc számára segítséget jelent, hogy a 2018-ban módosított „plázastop” rendelet korlátozza más versenytársak, például a Lidl és az Aldi diszkontok belépését a Tesco meglévő vonzáskörzeteibe. Magyarországon ugyanakkor a brit kiskereskedő meg tudta tartani nyereségességi szintjét: 2022-ben 19,6 milliárd forint (50 millió euró) nettó nyereséget ért el, szemben a 2017-es 17,5 milliárd forinttal (57 millió euró).