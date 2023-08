Augusztus 28. és szeptember 3. között, immáron 12. alkalommal rendezi meg a Magyar Divat & Design Ügynökség a közép-európai régió egyik legmeghatározóbb divateseményét, a Budapest Central European Fashion Weeket, amelynek a Millenáris épületei adnak otthont.

Szeptember 2-án és 3-án összesen 39 márka kollekciója lesz látható, 24 magyar divattervező, továbbá ukrán, román, cseh, lengyel, szlovák és szerb tervezők mutatják be alkotásaikat. A BCEFW során még fontosabb szemponttá vált a hazaiak mellett a regionális márkák szereplése és ezt a nemzetközi sajtó, influencerek és buyerek jelenléte is tovább erősíti. A régió elismert divatszakmai magazinjainak képviselői érkeznek a helyszínre, a lengyel Vogue, Elle és Twój Styl mellett, a cseh és ukrán Vogue, valamint az olasz lapok közül a L'Officiel és a Vogue Italia újságírói is a BCEFW-re látogatnak. A szervezők elkötelezettek abban, hogy lehetőséget teremtsenek azoknak a tehetséges tervezőknek és márkáknak, akik háborús körülmények között élnek és alkotnak. Megtiszteltetést jelent, hogy az SS24 szezonban is kiváló ukrán tervezők bemutatkozására biztosít alkalmat a BCEFW.

Az MDDÜ stratégiájának kiemelt célkitűzése, hogy Magyarország hosszútávon a közép-európai régió divat- és desingipari központjává váljon. Az évente kétszer megrendezett BCEFW is erősíti ezen törekvésünk, hiszen egyfajta hídként köti össze a magyarországi és régiós országok iparági szereplőit, ezáltal lehetőséget biztosít kereskedelmi kapcsolataik kiterjesztésére és a nemzetközi láthatóságuk növelésére. Az esemény emellett jelentős turisztikai szereppel bír, hiszen a nemzetközi sajtó és a digitális tartalomkészítők széles körét várjuk ismét a rendezvényre, akik a világörökség részét képező Budai Várnegyedtől egy karnyújtásnyira ismerhetik meg a magyar divat legjavát. Az esemény központi helyszíne lehetővé teszi, hogy a külföldről érkező vendégek megismerhessék és felületeiken bemutathassák Budapest lenyűgöző látnivalóit, ezzel tovább erősítve Magyarország turisztikai vonzerejét" – mondta Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója.

A 2024-es tavaszi-nyári kollekciókat bemutató BCEFW számos újdonságot tartogat, amelyek között az egyik legfontosabb, hogy új szakmai kritériumrendszer alapján kerültek meghatározásra a rendezvény kategóriái, a részletesen definiált keretek pedig a jelentkezés folyamatát is segítették. Az új koncepció a Magyar Divat & Design Ügynökség által 2023 januárjában létrehozott Advisory Board javaslatai alapján valósult meg, amelynek elsődleges célja a BCEFW vonzerejének fejlesztése, elősegítve a közép-kelet-európai országok közötti együttműködést annak érdekében, hogy még hatékonyabban hívják fel a nemzetközi szakma figyelmét a térség kreatív versenyképességére.

„Bízunk abban, hogy egy olyan összehangolt, Advisory Board által támogatott szakmai esemény, mint a BCEFW versenyelőnnyé tudja kovácsolni a hazai és a régiós országokban rejlő kreativitást. Elkötelezett támogatói vagyunk a jövő generációinak, szeretnénk ennek a törekvésnek minél több aspektusát lefedni az esemény alatt. Idén először nyitjuk meg a BCEFW alatt a Fashion Hubot, amelyet a fiatalok érdeklődési köreinek megfelelően alakítottunk ki. A tehetséggondozásra való fókusz a kifutókon is megjelenik. Reméljük, hogy a szárnyait bontogató, szemünk előtt fejlődő, új és feltörekvő tervezők közül többen is nemzetközi porondra léphetnek majd" – emelte ki Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat & Design Ügynökség általános vezérigazgató-helyettese a fiatal generációval kapcsolatos újításokat.

A BCEFW események történetében először kialakított Fashion Hub a tervezők prezentációi mellett számos izgalmas programot kínál a nagyközönség, kiemelten a fiatal korosztály számára azzal a céllal, hogy közelebbről megismerhessék a divat világát és a kreatívipar kulisszatitkait. Olyan, nem mindennapi előadásokon keresztül, amelyek a Streetstyle fotózás témájába vagy a Tik-tok trendek univerzumába kalauzolnak, de további izgalmas témájú workshopok és kerekasztal-beszélgetések, valamint pop-up store is várjak a látogatókat. A részvétel ingyenes, bizonyos programokhoz regisztráció szükséges.

Tovább bővül a side eventek köre is, a rendezvény teljes ideje alatt, Budapest több helyszínén kapcsolódhatnak a divatszakma vérkeringéséhez az érdeklődők. A kísérő rendezvények során is fontos szerepet kap a Z-generáció megszólítása, az UNREALINDUSTRY a hétvégi napokon pop-up store-ja mellett zenés programmal várja a fiatalokat. A szakmai aktivitások sorát pedig a W Hotel Faces of Budapest programsorozatának első eseménye erősíti. A partnerek által megvalósított programok még tovább színesítik a BCEFW minden korábbinál sokrétűbb tematikáját.