A második negyedévben ugyan megnyugodni látszott a befektetési arany ára, ám a napokban újra jelentős érdeklődés mutatkozott a nemesfém iránt, így átlépte a 2072 dollárt (egy uncia ára), amely lélektani határnak számított. Technikailag így a következő időszakban újabb árfolyamnövekedés következhet, ugyanis nincs most olyan alacsony árszint, amely visszafogná az áremelkedést.

Az arany az elmúlt 12 hónapban sokkal jobb hozamokat adott a befektetőknek, mint például a spekulatív értékpapírok. Ebből kiindulva néhány elemző belátható időn belül már 2500 dolláros árfolyamot vetít előre, ami hatalmas, 20 százalék feletti árnövekedés lenne.

Azt nem tudni, hogy a jóslatok pszichésen megalapozottak-e (technikai korlátok jelenleg nem igen mutatkoznak), de a befektetési arany annyira spekulatív, hogy a fundamentumok gyakran nem foglalkoztatják a befektetőket – mint a svájci frank esetében. Tény azonban, hogy a nemesfém a legtradicionálisabb menekülőeszköz, azaz kedvezőtlen helyzetben szinte mindig felértékelődik, és tömegek jelennek meg az arany piacán, hogy bevásároljanak.

Az egyik legoptimistább elemzést a Livermore Partners jegyzi, az elemzőcég ugyanis 26 százalékos áremelkedést valószínűsít az elkövetkező egy évre, s ezt a recessziós félelmek erősödésével magyarázza. Emellett úgy vélik, hogy a tovább csökkenő kamatok miatt is a hozamvadász befektetők fókuszába kerül a következő időszakban az arany.

A CNBC-nek nyilatkozó piaci szereplők egyetértenek abban, hogy az arany ralija tartós lehet, és 2024-ben újabb árcsúcsok várhatók. Ezzel egyetért a TD Securities ügyvezető igazgatója, Bart Melek is, szerinte azonban az új kereskedési szint inkább 2100 dollár körül alakul, amely jóval szerényebb, mint a 2500 dolláros. Hozzátette azt is, hogy ha az amerikai jegybank szünetelteti a kamatemeléseket, akkor várhatóan a mostaninál több befektető jelenik meg az arany piacán. Melek szerint az arany az elmúlt évben lekörözte a legfontosabb befektetési piacokat és ismét bebizonyította, hogy ellenáll az emelkedő kamatoknak, és az infláció ellen is védelmet nyújt.

Összevetésképpen, februárban egy unciáért 1650 dollár körül kellett fizetni, mára az 1950 dollár körüli szint a jellemző, ha a kiugrásokat (a legalacsonyabb és a legmagasabb árszintet) nem számoljuk.

A befektetők recessziós félelmei egyetlen, de lehetséges forgatókönyvre épülnek, ez pedig a stagfláció (vagyis tartósan magas infláció, gyenge gazdasági növekedés mellett) 3-5 százalékos globális szintje. Mindez visszaesést hozhat a fogyasztásban, jelentősen csökkentve a vállalati szférában elhelyezett befektetések hozamait is. Logikusan a „munkára fogható" tőkét okosabb értékálló és hozamot hozó befektetésbe fektetni, az pedig a legpasszívabb érték, az arany, vagy néhány kriptovaluta lehet.

Az amerikai recessziós veszély és a kínai lassulás egyértelműen az arany malmára hajtja a vizet – hangsúlyozta a Wheaton Precious Metals vezérigazgatója, Randy Smallwood. A szakember egyetért kollégáival, és biztos benne, hogy néhány éven belül 2500 dollárba kerül majd a nemesfém unciája.

Az amerikai jegybank reakciója azonban kiemelt fontosságú. Piaci törvényszerűség, hogy a kamatok emelkedésével az arany iránti kereslet csökken, ugyanis az egyre nagyobb hozamot kínáló kötvények vonzóbbá válnak a befektetők számára. A jelenség csak még intenzívebb, ha ez együtt jár a mérséklődő inflációval. Innen nézve pedig egyáltalán nem biztos, hogy az arany fundamentumai elég erősek egy ilyen magas árszinthez. Ráadásul olyan drága a nemesfém, hogy a nehezebben bányászható területeken is növekszik a kitermés.

Van azonban még egy, ritkábban követett aranypiaci tényező: a jegybanki aranyvásárlások, amelyek egyre fokozódnak. Ez pedig erőteljes árfelhajtó tényezőnek számít.