Tizenkét évesen nyugdíjba vonult az ausztrál milliomos csemete, Pixie Curtis, aki most közösségi oldalán a luxusautójával büszkélkedett, amit még nem is vezethet, hiszen nincs jogosítványa - írja a Mirror .

Pixie Curtis-t az Origo korábban már bemutatta: ő az a kislány, aki minden valószínűség szerint a legfiatalabb nyugdíjas a világon - már a szónak abban az értelmében, hogy saját döntése nyomán közvetlenül nem vesz részt vállalkozásai működtetésében. A multimilliomos fiatal lánynak két jelentős profitot termelő üzlete is van, köztük az általa alapított játékgyártó vállalkozás, a Pixie's Fidgets. A másik a Pixie's bows, egy hajkiegészítőkkel foglalkozó cég, amelyet édesanyja alapított a kislánya születése után.

Curtis most azzal ejtette ámulatba Instagram-oldalának követőit, hogy bemutatta saját Range Rover Vogue-ját. Tette ezt annak ellenére, hogy még túl fiatal a vezetéshez. Ehhez országának szabályai szerint be kell töltenie a 18. életévét.

A kislány még idén év elején bejelentette, hogy elege volt a munkából, és nyugdíjba vonul. A tini egyébként már nem Ausztráliában lakik, ugyanis édesanyjával - aki egyben a PR-menedzsere is - Szingapúrba költözött. A közösségi média csatornáján megosztott posztjai arról tanúskodnak, hogy Curtis munka nélkül is bőven talál magának elfoglaltságot, szórakozási lehetőséget új otthonában: rendszeresen úszik, teniszezik, de meglátogatta már a helyi akvarisztikát is.

Szingapúri költözése előtt a kislány a 12. születésnapját is divatosan ünnepelte barátaival egy mesés esemény keretében. A tini az Instagramon betekintést engedett a parti szervezésébe, és megmutatta a rajongóinak, hogy milyen pazar ajándéktáskákat készítettek a vendégeknek, táskánként 41 font (mintegy 20.000 forint) értékű termékekkel, amelyeket a MCoBeauty ausztrál szépségápolási luxusmárka szponzorált.

A fiatal inluenszer nagyon szeret utazni is, legutóbb például Törökországban és Párizsban járt, utóbbi helyszínen egy exkluzív parti keretében az amerikai Vogue főszerkesztőjével, Anna Wintour-ral fotózkodott.

A Curtis család azonban most úgy döntött, hogy itt az ideje, hogy a gyermek új fejezetet nyisson az életében: hamarosan beiratkozik a középiskolába. Ezzel pedig vállalkozásainak vezetését főleg édesanyjára bízza majd.

A milliomos lány egyébként édesanyjától kapta a Range Rover Vogue-ot, amit még néhány évig biztosan sofőr vezet majd - ő fuvarozza a Curtis-gyerekeket az iskolába és a különórákra.

Pixie Curtis a játékait népszerüsíti: