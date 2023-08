Észak-Korea Cshongdzsin városában a közelmúltban több olyan átverést is véghezvittek csalók, amely során magukat lakástulajdonosnak álcázó bérlők eladták a bérlakásaikat, majd kereket oldottak - tudta meg a Daily NK.

Cshongdzsin egy kikötőváros Észak-Koreában a Japán-tenger partján, az ország harmadik legnépesebb városa, Észak-Hamgjong tartomány székhelye. A település arról híres, hogy régen a királyi ház rendszerint ide „száműzte" a nemkívánatos személyeket.

Egy biztonsági okokból névtelenségbe burkolózó, Észak-Hamgjong-i illető a Daily NK-nak azt nyilatkozta, hogy Cshongdzsinban mostanában több olyan eset is történt, amikor bérlők adták el az általuk csupán bérelt lakásokat, majd nyomuk veszett. Ez pedig komoly problémákat okozott a valódi lakástulajdonosoknak, akik tehetlennek bizonyultak érdekeik védelmében.

A járvány előtt virágzott az albérleti piac Észak-Koreában

Nem meglepő módon, korábban a módosabbak úgy kerestek pénzt, hogy számos lakást megvettek, majd havi bérleti díj ellenében bérbe adták azokat. Azonban a világjárvány miatti elszigeteltségből is eredő, országos gazdasági visszaesést az ingatlantulajdonosok is jócskán megérezték, és a szegénységbe sodródás ellen úgy próbáltak védekezni, hogy eladták lakásaikat. Sőt, a kétségbeesettebbek még saját otthonukat is bérbe adták, miközben ők maguk raktárakban vagy sátrakban élnek.

Akadnak szép számmal olyan esetek is, amikor a szülők és házas gyermekeik csak úgy tudnak életben maradni, hogy egyesítik a vagyonukat, és összeköltöznek, és azt a lakást adják bérbe, amelyik a legtöbb lakbért termeli.

Mindezek ismeretében már nem lehet kérdéses, hogy jelentős anyagi kárt szenvednek el az ingatlanok tulajdonosai a mostanában egyre aktívabb, lakásokra specializálódott szélhámosok miatt. Sokan közülük tulajdonosnak mondva magukat eladják azt a lakást, amelyiket csak bérelték, majd eliszkolnak, de akadtak olyanok is, akik más bérlőknek adták ki az ingatlant, és a bérleti díj beszedése után tűntek el.

A csalók felkutatása nem könnyű feladat

A Daily NK bemutatott egy, az ötvenes éveiben járó, Cshongdzsin Csongam kerületében élő házaspárt, akik az elmúlt hat hónap során a már házas gyermekükkel éltek egy fedél alatt, miután a gazdasági nehézségek következtében kénytelenek voltak kiadni a lakásukat. Július elején visszatértek a lakásba, hogy beszedjék a bérleti díjat, de megdöbbenve tapasztalták, hogy idegenek laknak ott. Ők azt mondták, hogy néhány nappal korábban költöztek be, miután megvásárolták az ingatlant. A középkorú házaspár elmagyarázta, hogy ők a ház tulajdonosai, majd felszólították a bitorlókat, hogy azonnal hagyják el a házat. A beköltözők erre azonban nem voltak hajlandók, arra hivatkozva, hogy ők kifizették a ház teljes vételi árát. Az ügyből végül jogi vita lett, amelyet még nem sikerült lezárni - mondta a Daily NK-nak nyilatkozó forrás.

"Manapság az ilyen ügyek kimenetele már inkább attól függ, hogy melyik fél tud több kenőpénzt leperkálni. Ezért sem lesz könnyű megoldani ezt a súlyos problémát. Ebben a legnagyobb segítség az lenne, ha megtalálnánk azokat a menekülőket, akik ilyen rútul megfosztották bevételi forrásaiktól a tisztességes lakástulajdonosokat, akik most nagyon keserves anyagi helyzetbe kerültek. Ez azonban nagyon nehéz, és hosszadalmas folyamat, talán lehetetlen küldetés is." - nyilatkozott a forrás.

Cshongdzsin egy másik kerületében egy bérlő magát lakástulajdonosnak álcázva bérbe adta a lakást, amiben lakott, majd az egyéves bérleti díjjal elmenekült.

Észak-Korea egyre súlyosabb gazdasági válsága miatt a bűnözés is egyre terjed, és az emberek egyre merészebb, gyakran törvénytelen módszerekkel is próbálkoznak azért, hogy jövedelemhez juthassanak, és élelmet vegyenek családtagjaiknak. Emiatt pedig a háztulajdonosok manapság már nem adják ki a lakást olyan embereknek, akiket nem ismernek, mert attól félnek, hogy elveszítik a házukat.