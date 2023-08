A The Sun értesülései szerint azonnali hatállyal kivonják a forgalomból a szupermarket Deli Salami Selection és Deli Continental Selection termékeit, mert azok tejet tartalmazhatnak.

A brit Aldi vezetősége arra kéri vásárlóit, hogy amennyiben már vásároltak ezekből a termékekből, és allergiásak a tejre, vagy annak bármelyik összetevőjére, azokat semmiképpen ne fogyasszák el, és vigyék vissza a boltokba.

A tejallergia enyhe, de akár intenzív, fájdalmas tüneteket is produkálhat, ezek közé tartozik a viszketés, kiütések (a test szinte bármely területén), hányás, hasmenés és a gyomorgörcs is. Súlyos esetekben pedig akár anafilaxiás sokkot is okozhat - ez egy súlyos, életveszélyes reakció, amikor a torok duzzanata elzárhatja a légutakat.

Az Élelmiszer-szabványügyi Hivatal (FSA) riasztást adott ki az emberi fogyasztásra veszélyes termékek kapcsán, amiket rögtön ki kell vonni a forgalomból.

"Elővigyázatossági intézkedésként beszállítónk visszahívja a The Deli Salami Selection és a The Deli Continental Selection termékeket, mivel azok csomagolásán az összetevők között nem szerepel a tej." - tudatta közleményében az FSA.