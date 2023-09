A most árverésre bocsátott, Our American Cousin (Az amerikai kuzinunk) című vígjáték első sorába szóló jegyek arra a színházi előadásra szóltak, amelyen az Amerikai Egyesült Államok akkori elnökét, Abraham Lincoln-t főbe lőtték 1865-ben. A jegyeket az RR Auction nevű aukciós cég Remarkable Rarities nevű árverésén adták el, méghozzá 262.500 dollárért.

A most eladott jegyek csonkjain a "Ford's Theatre, APR 14, 1865, This Night Only" történelmi felirat szerepel. Csonkaságuk pedig arra utal, hogy ezeket már érvényesítették, tehát felhasználták.

Az egyetlen másik ismert, még létező jegyet arról az estéről jelenleg a Harvard Egyetem Houghton Könyvtárában őrzik.A többi, még fennmaradt jegyeket szintén elárverezték, a Christie's aukciósház szerint több mint 83.000 dollárért keltek el. Az RR Auction ügyvezető alelnöke, Bobby Livingston hangsúlyozta, hogy ezek a jegyek azért ennyire értékesek, mert fontos időbélyeget jelentenek a történelemben.

A Lincoln elleni merényletet John Wilkes Booth, a kor egyik legelismertebb amerikai színésze hajtotta végre a washingtoni Ford's Theatre-ben 1865. április 14-én. Egy pisztolyból kilőtt golyó az elnök bal fülét találta el, majd a jobb szeme mögött állapodott meg. A fejbe lőtt, kómába esett politikust az utca túloldalára, a Petersen panzióba szállították, ahol Lincoln másnap reggel belehalt a sérülésbe.

Forrás: Fox