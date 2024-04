Az LG mindent megtesz, hogy az OLED tévék királya maradjon

Az ezekből készített rendkívül vékony, extra filmrétegek képesek a fényerő megnövelésére, illetve jobbá teszik a kontrasztot, valamint az úgynevezett betekintési szöget. Ez utóbbi azt jelenti, hogy ha valaki oldalról nézi a képernyőt, akkor kevésbé fogja érzékelni a tónusok fakulását. A hab a tortán, hogy a kvantumpontoknak köszönhetően még a színek is élénkebbnek tűnnek. Természetesen ezt is megnéztük működés közben és arra jutottunk, hogy ez nem valami kommunikációs humbug, hanem a dolog a valóságban is működik. Ráadásul lesznek olyan QNED televíziók is, amelyeket felszerelték a fényerő további fokozását szolgáló Mini LED háttérvilágítással. Ennek a lényege, hogy a fénykibocsátó diódák sokkal kisebbek, ebből fakadóan lényegesen többet tudnak ezekből elhelyezni a készülékből. Mindez pedig azt eredményezi, hogy jobban, pontosabban vezérelhető a háttérfény, és így még valósághűbb lesz a végeredmény.

Az LG munkatársai azt is elárulták, hogy a trükkös darabok mellett lesznek totálisan szokványos LCD televíziók is az idei választékban. Ezek értelemszerűen olcsóbbak, azonban az tény, hogy a képminőség terén messze elmaradnak attól, mint amit a fent említett, fejlettebb termékektől kapunk.

Még okosabb

Az LG az egyik első olyan cég volt, amelyik meglátta a fantáziát az okostévékben. A vállalat pedig úgy döntött már jó régen, hogy házon belül fejleszt egy olyan rendszert, amely leginkább megfelel az igényeinek. Így született meg a webOS platform, amelyet a konszern évről-évre fejlesztget, és ennek köszönhetően ez mára az egyik legjobb ilyen tévés platform: gyors, nem fagy le, tud magyarul és rengeteg extrát kínál.

Így például közvetlenül elérhetővé tesz rengeteg online videótékában található filmet, sorozatot. Lehet rajta netes sportközvetítéseket nézni, sőt még csúcs grafikájú játékokkal is szórakozni a felhő alapú szolgáltatásoknak hála. Ráadásul a cég egyedi, mozgásérzékelős Magic Remote távirányítójával vezérelhető, ami jelenleg az egyik legjobb ilyen eszköz.

A cég az idei évre megtartotta a stabil alapokat, csak néhány újítással tette jobbá a rendszert. Megjelent például a teljes körű Chromescast támogatás, amelynek segítségével telefonról küldhetőek át a tartalmak a tévére úgy, hogy közben a mobil teljes körűen használható marad. Az LG magyarországi munkatársaitól azt az információt kaptuk, hogy a vállalat bevezeti a Renew programot az idei évtől, ami azt jelenti, hogy a megvásárolt készülékek öt éven át megkapják a legfrissebb webOS rendszert.

Az LG továbbra is tényező

Amit láttunk, annak alapján nyugodt szívvel ki tudjuk jelenteni, hogy az LG-vel továbbra is komolyan kell számolni a televíziós piacon. A cég modelljei abszolút élet- és versenyképesnek tűnnek, úgyhogy hibázni nem nagyon lehet velük az idei évben sem. A kínálat kellően nagy, a kezelés remek, a képminőség teljesen rendben van. Az árazás persze kulcsfontosságú lehet a sikerben, de a cég munkatársaitól azt az információt kaptuk, hogy különféle akciókkal is keresik majd a vásárlók kegyeit.