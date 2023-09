Szeptember 25-én a Diet Prada Instagram oldala közzétett egy posztot, amelyben bemutatta a Miu Miu olasz divatmárka bugyiját. A fehérnemű különlegessége, hogy 5600 dollár (kb. 2 millió forint), vagyis valószínűleg ez jelenleg a világ (egyik) legdrágább bugyija.

A The Richest utánajárt a terméknek, és a Bergdorf-Goodman luxusáruház weboldalán meg is találta a fehérneműt, amely csak korlátozottan kapható. A leírás szerint a bugyit kristály- és flitter gyöngyökkel díszítették.

Maga a termék egyébként egyáltalán nem új, csupán most kapta fel az internet az említett posztot követően. Szeptember elején a Vogue India például egy cikkben már írt a különleges fehérneműről, de korábban Kendall Jenner is népszerűsítette a bugyit a Harper's Bazaar magazinban, Emma Corrin modell pedig kifutón is viselte a darabot.

A 2 millió forintos bugyi elsősorban azért váltott ki vitát a közösségi médiában, mert a döbbenetesen magas ára mellett a legtöbben úgy gondolják, igen kényelmetlen viseletnek tűnik a képek alapján. A különleges termékek rajongói valószínűleg így is lecsapnak az egyedi darabra, azonban a szélesebb vásárlóközönség (a közösségi média kommentek alapján) inkább szkeptikus a bugyival kapcsolatban.

