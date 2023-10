Az adminisztratív asszisztensként dolgozó Urslaan Khan egyik reggel arra ébredt, hogy a Gatehouse Bank elképesztő összeggel gyarapította a megtakarítási számláját, és a tranzakciót nem indokolta meg. A 41 éves férfi meg volt győződve arról, hogy könyvelési hiba történhetett és véletlenül kapta ezt a nagy összeget.

Rögtön meg is próbálta elérni a pénzintézet illetékését, hogy jelezze, nem a megfelelő ügyfélnek küldték a pénzt. A vonal másik oldalán azonban háromszor is félretették őt, mire valaki döbbenetére arról tájékoztatta, hogy nincs miért aggódnia és nyugodtan tartsa meg az összeget. Az ügyintéző még azt is elmondta, hogy Khan állandó fizetési megbízást állított be a bankszámláján, hogy a megtakarítási számlájáról pénz kerüljön a folyószámlájára, viszont az előbbin nem volt meg a lehívott összeg, de a bank fedezte a kérést.

"1 font volt a megtakarítási számlámon. Beállítottam egy állandó megbízást, amely szerint 200 fontnak kellett a folyószámlámra kerülnie, viszont mint kiderült nem volt ekkora összeg a megtakarítási számlámon. Lekérdeztem az aktuális folyószámla egyenlegem és megdöbbenve tapasztaltam, hogy 120.000 font szerepelt rajta" - nyilatkozta a férfi.

Forrás: Daily Star