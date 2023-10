Továbbra is megoldatlan annak a 17 millió dollár kárt okozó lopásnak az ügye, mely még április közepén történt Kanada legforgalmasabb repülőterén. Az ismeretlen tolvaj aranyat és készpénzt rabolt, a szállítással megbízott Brink's pedig most beperelte az Air Canada-t, mivel szerintük a légitársaság gondatlansága miatt történhetett meg az elképesztő indicens - számol be arról a Mining.com.