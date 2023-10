Az olaszországi Velence városa több mint 100 szigetből álló hálózatra épült, köztük az aprócska Isola delle Rose-ra. Ez egy luxussziget, ahol főleg a legnagyobb hírességek adják egymásnak a szállodaszobák kulcsait. A szigeten egyetlen ötcsillagos szálloda található, a JW Marriott Venice Resort & Spa. Ezt 2015-ben nyitotta meg Matteo Thun olasz építész, és főleg a celebek körében vált nagyon népszerűvé.

Távol Velence zajától, mégis a legfontosabb látnivalók közelében, az Isola delle Rose különálló szigetén található Velence legjobb luxusszállodája a JW Marriott Venice Resort & Spa hotelje.

A szállás ára már tartalmazza a reggelit és a wellness használatát is. A vendégeket pedig ingyenes hajójárat szállítja a sziget és a Velence szívében található Szent Márk tér között. Ez a kis hajó 15 perc alatt átviszi az utasokat a Szent Márk térről a hotel privát kikötőjébe.

Az üdülőhely hatalmas, 40 hektáros területen terül el, és kétféle szállástípusnak ad otthont. A szálloda 266 szobája mellett rengeteg egyéb szolgáltatás is elérhető, többek között négy étterem és négy bár. Nem lenne teljes a szálloda kínálata medence nélkül, ebből három különféle verzió is van itt, ahogy spa gőzkamra, szauna is, és lehetőség van masszázst és arckezelést is kérni.

A Kid's Club-ban pedig az aktívabb kikapcsolódást választók röplabdázhatnak, tollaslabdázhatnak és biciklizhetnek is.

Forrás: The Sun