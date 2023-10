Ma a következő kérdésre keressük a választ a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértőitől: „Lakásvásárlás előtt állok és hallottam a hírekben, hogy megemelték az azonnali átutalás maximumát 20 millió forintra. Többször, közvetlenül egymás után is utalhatok ennyit?" (K. Noémi, Szombathely). Válaszol dr. Nádra Ildikó, az MNB felügyeleti szóvivő-helyettese.

A minden banknál elérhető Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) révén az év minden napján (hétvégén, ünnepnap, éjjel is) 24 órában 5 másodpercen belül utalhatunk bankszámlánkról és kaphatunk is pénzt, amely azonnal felhasználhatóvá válik. Ez a „készpénz nélküli készpénz", hiszen átutalásaink összege azonnal átkerülhet a címzetthez, csak éppen elektronikusan.

Idén szeptembertől az azonnali fizetési tranzakciók értékhatára 10 millió forintról 20 millió forintra nőtt. Nem mindennap van szükségünk ekkora összegre, de például autó vagy lakásvásárláskor nagyon hasznos lehet. A 20-20 milliós összegek ráadásul időben akár közvetlenül egymás után többször is utalhatók nagyobb kiadás esetén. Érdemes észben tartani ugyanakkor, hogy ilyen esetben a több tranzakció miatt a bankszámlacsomagunk kondícióitól függően az átutalási költségünk magasabb lehet!

Természetesen változatlanul lehetőségünk van egy összegben 20 millió forint feletti tranzakció indítására is. Ez azonban nem az AFR-en keresztül megy végbe, hanem a „hagyományos" fizetési rendszer segítségével munkanapokon, munkaidőben kb. 1-2 óra múlva ér át a címzetthez (hétvégi, éjjeli vagy ünnepnap történő utalásnál ilyenkor viszont többet kell várnunk).

Az AFR-hez hasonlóan gyors ugyanakkor a 20 millió forint feletti utalás, ha arra a saját bankunkon belül kerül sor (vagyis a címzett is ott vezeti a bankszámláját). Ilyenkor is azonnal megérkezhet az összeg, hétvégén, ünnepnapokon is a nap 24 órájában. Ebben az esetben tehát, ha például 60 millió forintot szeretnénk utalni, nem kell azt több részletre szétosztani.

A műveletenként maximum 20 milliós azonnali átutalás kizárólag elektronikus úton (netbankon vagy mobilbankon), forintszámláról indított belföldi eseti átutalásokra vonatkozik. Akkor valósul meg tehát a tranzakció, ha két magyarországi bankban, forintban vezetett számla között, elektronikusan megy végbe.

Ha ezt korábban jeleztük bankunknak, akkor bankszámlaszámunk helyett akár e-mail címünket, telefonszámunkat vagy adóazonosító jelünket – vállalkozások esetén annak adószámát – is megadhatjuk, úgynevezett másodlagos azonosítóként, a nekünk azonnali átutalással fizetni akaróknak. Ezeket ők is, mi is sokkal könnyebben megjegyezzük, mint a sok számból álló számlaszámokat. Másodlagos azonosítónkat előzőleg elektronikusan vagy személyesen a bankfiókban regisztráltatnunk kell.

Az akár 20 milliós azonnali banki átutalás lehetősége semmilyen módon sem teszi könnyebbé a kiberbűnözők dolgát. Sőt az elektronikus pénzforgalom biztonságának fokozása érdekében az MNB publikált egy újabb hitelintézeteknek szóló ajánlást is a téma kapcsán. Az ajánlás olyan belső ellenőrző, monitoringrendszer létrehozását várja el a bankoktól, amely az AFR 5 másodperces átutalási időkeretén belül, töredékmásodpercek alatt ki tudja szűrni a csalásgyanús tranzakciókat. Ha a rendszer riaszt, akkor a tranzakció nem teljesül, és pénzünk nem kerül a bűnözők kezébe.

Az ajánláson túlmenően az MNB kezdeményezése nyomán hamarosan egy valós idejű központi visszaélésszűrő rendszer fogja védeni banki megtakarításainkat az átutalásos visszaélésektől.

E csalásfigyelő rendszer segítségével pl. pillanatok alatt kiszűrhető lesz az, hogy melyik banki számlaszámra érkezik hirtelen nagyon sok tranzakció (ez önmagában gyanús, hiszen a bűnözők általában rövid idő alatt nagy létszámú ügyfélkört akarnak becsapni). A rendszer egy nominális skálán értékeli majd az adott átutalások kockázatát. Nyilvánvalóan egy kockázatosabb pontszámot kaphat például egy olyan eset, ha valaki bankszámláját teljesen kiürítve, többmilliós átutalást indít egy addig ismeretlen, új bankszámlaszámra, melyre előzetesen már több átutalás is érkezett. A tranzakciót indító bank ezen kockázati besorolás esetén dönthet úgy, hogy engedi a tranzakció lebonyolítását, vagy megállítja azt és biztonságból információkat kér a számlatulajdonostól.

válaszolt dr. Nádra Ildikó, az MNB felügyeleti szóvivő-helyettese