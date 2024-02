Legendás Harry Potter-tárgyak, melyekért mesés vagyonokat fizetnek ki

A Harry Potter emléktárgyak közül szintén kimagasló összegért talált gazdára a Harry Potter és a bölcsek köve ritka első kiadás, ami kifogástalan állapotban került az aukciósház kalapácsa alá. A tudományos-fantasztikus mű megszerzéséért rekordösszeget 471.000 dollárt (169 milió forintot) fizetett a Harry Potter rajongók egyike. Ez volt a legmagasabb összeg, amelyet egy huszadik században kiadott szépirodalmi műért valaha is fizettek, amihez kétségtelenül hozzájárult a könyv érintetlen állapota is. A nagy érdeklődésre számot tartó árverés Texasban volt 2021 decemberében.

J.K. Rowling széke

J.K. Rowling széke szintén árverés során találta meg új gazdáját. Az írónő 2002-ben a New York-i Heritage aukciósház szervezésében vetette kalapács alá azt az általa díszített és szövegezett széket, amin ülve megírta a Harry Potter és a bölcsek köve, valamint a Harry Potter és a Titkok Kamrája című műveket. A széken egy rózsa látható, támláján pedig a következő felirat ovasható: "O, you may not find me pretty but don't judge on what you see" és "I wrote Harry Potter while sitting on this chair" (Talán nem találsz szépnek engem, de ne a külső alapján ítélj. Ezen ülve írtam a Harry Pottert.). A székért 400.000 dollárt (143,5 millió forintot) fizetett új tuajdonosa.