Rengeteg ügyfélnek hozhat könnyebbséget a Gránit Bank újítása

A Gránit eBank mobilbanki alkalmazásban és a bank honlapján is elérhető lakásbiztosítás-kalkulátorral gyorsan és kényelmesen összeállítható egy lakásbiztosítási ajánlat és igényelhető lakásbiztosítás.

Ismét komoly újítással jelentkezett a Gránit Bank: percek alatt, papírnyomtatás nélkül lehet lakásbiztosítási szerződést kötni mobilalkalmazásuk segítségével

Az egyszerűsített díjkalkulációhoz néhány adat is elegendő, majd a felületen testre szabható a biztosítás, kiegészítő biztosítás is igényelhető, végül be is küldhető az így összeállított ajánlat a Biztosítónak. Ezt követően az ügyfél e-mailben kapja meg az ajánlat visszaigazolását, a lakásbiztosítás-váltáshoz szükséges nyomtatványt, majd ajánlatának elfogadását követően a biztosítási kötvényt.