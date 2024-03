Ide mindenképpen érdemes ellátogatnia annak, aki szereti a finom ételeket

Ha valaki szeretne megszállni a városban, arra kiválóan alkalmas Idália Costa José vendégfogadóként működő gyönyörű, régimódi, 17. századi háza, a Casa do Adro da Igreja (templomudvar ház), amely közvetlenül a város központjában található, rövid sétára a strandtól.

Egy szelet csokoládétortával, valamint a hozzá kínált aperitiffel vagy egy csésze teával fogadják a vendégeket. Van egy kis vendégkonyha is az épületben, ahol ingyenesen fogyaszthatók különféle gyümölcsök, sörök és borok – és két terasz is várja a vendégeket. Hét kétágyas hálószoba található a fogadóban, amelyek közül több erkéllyel is rendelkezik, ahonnan káprázatos kilátás nyílik a környező tájra.