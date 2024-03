Rejtélyes bunkerrendszer bújik meg a Jászai Mari tér alatt

Most egy szórakozóhely működik ott, de a bunker elfalazását még ma is lehet látni. Egy Staff Only feliratú barna színű ajtó mögött egy sötét folyosó nyílik - írja a Promotions.hu.

Végtelen, sötét folyosók indulnak a semmibe, illetve a bunkervárosba, aminek az egyik kijárata a Dunára, a másik pedig a rossz nyelvek szerint a képviselői irodaházba vezet

- hallható a TikTokra feltöltött videóban, amelyet a FélelemÉtterme nevű fiókra töltöttek fel.