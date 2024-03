Rendkívüli figyelmeztetés, riasztott az egyik kedvelt magyarországi diszkontlánc

Jelzik azt is, hogy amennyiben kétség merül fel egy, a diszkontlánc nevében meghirdetett nyereményjáték hitelességéről, érdemes a vállalat ügyfélszolgálatához fordulni.

Ahogy az Origo megírta, az online csalások egyre elterjedtebbek és kifinomultabbak, köztük azok is, melyekben a bűnözők egy-egy ismert vállalat nevével élnek vissza. A csalók által okozott károk értéke is növekszik. Éppen ezért ajánlott a különös körültekintés nem csak akkor, ha interneten vásárolunk, hanem akkor is, ha ígéretesnek tűnő nyereményjátékhoz kérik adataink megadását.

Ehhez hasonlóan ajánlott a tudatosság és a körültekintés, mert az online csalások mellett a telefonos próbálkozások is egyre elterjedtebbek.