Varga Mihály: Megérkezett a számlákra a babakötvény után járó támogatás

Varga Mihály a posztjában kifejtette, hogy a babakötvény magas hozamot kínál, kamata az előző évi infláció plusz 3 százalék, az állam ehhez nyújt még további 10 százalék, maximum 12 ezer forint külön támogatást is minden évben. Hozzátette, hogy nincs számlavezetési díj, a kötvény adó-, járulék- és illetékmentes. Egyszerűen, néhány kattintással online is nyitható számla, és 42.500 forint összegű életkezdési támogatás is jár.