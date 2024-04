Egy magyar szálloda is bekerült az év legjobb új hotelei közé

A lista alkotói először kilistáztak 200 új hotelt, majd egy előszűrés után 130-at személyesen is megnéztek az elmúlt 12 hónapban. Ebből született meg végül a legjobb száz, melybe bekerült a W Budapest is - emeli ki a First Class.

Fotó: Bánáti + Hartvig Építész Iroda

Mint írják, a W Budapest Hotel júliusban nyitotta meg történetének legnagyobb szállodáját a magyar fővárosban, az UNESCO világörökségi területen fekvő Drechsler-palotában. A W Budapest Hotel tökéletesen képviseli a márka új kreatív irányát, az eleganciára és szofisztikáltságra való törekvést, miközben nem felejtik el a W-hez köthető mókás oldalt sem.