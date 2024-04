Itt vannak az újrainduló lakásfelújítási támogatások

Legalább harmincszázalékos energiamegtakarítást kell velük elérni, ezt pedig energetikai audittal lehet és kell igazolni, amelyet egyszer a felújítás előtt, majd azt követően is el kell készíttetni. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy az újfajta energetikai tanúsítávok a korábbi tíz év helyett csak öt évig érvényesek. A programmal a Kádár-kockákban élők járhatnak jól, a vidék paneljaként is említhető háztípusokban sokan élnek és egy ilyen épület átfogó modernizációval jelentősen korszerűsíthető.

A szakágazat szerint pedig az építőiparnak is lendületet adhat az intézkedés, a támogatási program gyors elindulása lehetőséget teremt arra, hogy már a 2024-es őszi fűtési szezonra elkészüljenek a jelentős energiamegtakarítást eredményező lakásfelújítások.

A kormány az ingyenes készpénzfelvételt már a postákra is kiterjeszti

A lakosság havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forintig költségmentesen vehet fel készpénzt a bankautomatákból 2014 februárjától. Annak érdekében, hogy az állampolgároknak minél szélesebb körben legyen lehetőségük élni az ingyenes készpénzfelvétellel, a Nemzetgazdasági Minisztérium módosító indítványt nyújtott be. A javaslat arra irányul, hogy a jövőben a postákon is elérhetővé váljon az ingyenes készpénzfelvétel. A szolgáltatás a posta elszámolóközpontot működtető intézmény által üzemeltetett POS-terminál útján válik elérhetővé.