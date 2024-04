Mégsem jön Magyarországra az orosz Lidl?

A Világgazdaság illetékes kormányzati és piaci szereplőktől is érdeklődött a témában és egybehangzóan azzal a reakcióval találkozott, hogy az orosz boltóriás magyarországi megjelenéséről ők is csak a sajtóból értesültek. A lap megkísérelt kapcsolatba lépni a Merével is, de nem járt sikerrel.

További szkepticizmusra ad okot, hogy a Mere ügyeiben egyébként naprakész orosz kiskereskedelmi szaksajtóban sincs nyoma a magyarországi terjeszkedésnek.

Ezzel szemben az orosz tulajdonosok kivezetik és átnevezik a Mere márkanevet Európában és MyPrice név alatt próbálkoznak megvetni a lábukat.