Különleges attrakció jelent meg a világ legnagyobb dizájnhetén

Naoshi Kondo mobil installációja meghódította a milánói dóm előtti teret.

A kézzel húzható kocsi belsejében egy kis japán stílusú teázót alakítottak ki, ahová bárki betérhet a nagyvárosi forgatagból, hogy néhány csendes percet eltöltsön és teát kortyoljon.

A guruló teaház enteriőrje a japán építészet minimalista stílusát idézi meg.

Az installáció a milánói dizájnhét teljes ideje alatt járta a várost, számos nevezetes helyszínen is megjelent. Az teázóba belépve pedig bárki kiszakadhatott a mókuskerékből, hogy egy szakét kortyolva csendesedjen el és pihenjen meg - írja a Roadster.

naoshi kondo's japanese tea room on wheels parades at milan design week https://t.co/SLJrYCEDq2 pic.twitter.com/nbEPe9Y7m4 — designboom (@designboom) April 26, 2024

Ahogy arról az Origo is beszámolt róla, nagy sikert arattak a magyar résztvevők a Milan Design Weeken.

13 hazai designmárka és művész munkái jelentek meg 2024. április 15. és 21. között a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) szervezésében a Triennale Milano Múzeumban az esemény során.

A Design Walk in Budapest kiállítás kurátora, a világhírű Rossana Orlandi egy, a főváros gazdag kulturális örökségét középpontba helyező koncepciót hívott életre. A design LAB curated by Rossana Orlandi programban elkészült termékeken és kortárs művészeti alkotásokon keresztül a magyar kultúra vibráló keresztmetszetét a Budapest Select ernyőmárka alatt láthatta a nemzetközi közönség. A kiállítás már a nyitás előtt bekerült a legelismertebb nemzetközi design magazinok top 5 ajánlóiba.

Harmadik alkalommal jelentek meg önálló Budapest Select kiállítás keretében magyar márkák a Milan Design Week alatt, és a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is további helyszíneken találkozhatott hazai munkákkal a közönség. Rossana Orlandi Master Galériájában a Solinfo Group Timbart márkájának kiállítótere, valamint Tombor Zoltán, fotográfus képei is helyet kaptak. Kele Sára és Cserba Anna kollaborációjának eredménye, a MOTO pedig az Isola Design Festival helyszínén mutatkozott be. A hagyományosan az egész várost felpezsdítő Milan Design Weekre idén is tömegek látogattak el a világ számos pontjáról. 1125 esemény csatlakozott a hivatalos programkínálathoz 838 márkával, az online közönség 23 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest, 630 ezer látogatót vonzva 162 országból.