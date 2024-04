Milliókból építették fel a Titanic mását, most egy vidámparkban rozsdásodik

A White Star Line-hoz tartozó eredeti Titanic minden méretét szentírásként megtartva kezdték el felépíteni annak kínai mását, de ez a tragikus sorsú elődjével ellentétben soha nem szállt tengerre és nem is szállított soha utasokat. A hajómodell 2016 óta egy Szecsuán tartománybeli vidámparkban áll, és azóta csak port, rozsdát és koszt szedett fel. Építési hibák és pénzügyi gondok miatt ugyanis 2017-ben sokat késett a felépítése, így félkész állapotban maradt. De nem ez volt az egyetlen baj, amibe a hajó belefutott, mivel a helyiek és a bámészkodók fittyet hánytak a végzetes katasztrófán alapuló hajóutánzat koncepciójára. Sok helyi lakos "pénzkidobásnak" bélyegezte az ötletet, miután már több replikaötletet is láttak, amelyek elmaradtak az elvárásoktól, mint például a USS Enterprise gyenge utánzata.

A Titanic fedélzete

Fotó: Forrás: AFP



A hétcsillagos Romandisea Nemzetközi Kulturális Turisztikai Üdülőhelyen horgonyzó hajó fedélzetén luxusbankett termek, színházak, kilátóteraszok és még úszómedencék is helyet kaptak volna. A vendégek a tervek szerint egy felejthetetlen, ötcsillagos estét tölthettek volna a kínai Titanic fedélzetén, annak ellenére is, hogy csupán egyetlen gőzgép szimulálta volna a tengeri utazást. A hajó 2.400 utas és 900 fő személyzet befogadására is alkalmas volt, valamint egy interaktív múzeum is helyet kapott benne.