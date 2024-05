Az előző éveket is túlszárnyalta 2023-ban az EXIM teljesítménye

2023 tavaszán a magas befektetői kereslet hatására az Eximbank a piaci benchmarknak számító 500 millió dolláros kibocsátási méretet messze meghaladva, 1,25 milliárd dollár értékű nemzetközi devizakötvény-kibocsátást hajtott végre. Majd ősszel több mint tíz év után újra euró alapú kötvénykibocsátást valósított meg. Utóbbi során a pénzintézet 1 milliárd euró értékben értékesített kötvényt a nemzetközi tőkepiacon. A nemzetközi piacokon Magyarországgal szemben továbbra is töretlen a bizalom, amelyet jól példáz, hogy mindkét sikeres kötvényaukción a befektetők kiemelt érdeklődést mutattak.

A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram az ország valaha volt legsikeresebb hitelprogramjai között

Az EXIM 30 éves fennállásának egyik legkeresettebb finanszírozási konstrukciója, a 2023-ban indult Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram is sikeresen támogatta tavaly a vállalkozásokat a megnövekedett hitelkamatok miatti finanszírozási problémák megoldásában, valamint a beruházások növelésében. Az 1000 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett hitelprogram keretében 2023-ban 2767 darab szerződést kötöttek a megcélzott magyar vállalkozások. A hitelfelvevő vállalkozások versenyképességének javításának köszönhetően a program a teljes hazai termelőszektor működését támogatta. A programot három konstrukcióval hirdették meg, forgóeszközhitel, beruházási- és zöld beruházási hitel formájában. Utóbbi az EXIM stratégiájában hangsúlyos helyet elfoglaló zöldfinanszírozás szempontjából is jelentős, hiszen a bank fenntarthatósági szempontokat egyre erőteljesebben építette be a termékportfóliója fejlesztésébe.

A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretét 2024 elején további 200 milliárd forinttal bővítették a rendkívüli érdeklődésnek köszönhetően. Ezzel a hitelprogram megvalósítása az EXIM három évtizedes működésének jelentős mérföldkövévé vált, hiszen a program minden eddiginél nagyobb volumenben járult hozzá a magyar vállalatok sikereihez, illetve érdemben támogatta a gazdasági növekedés újraindítását és a versenyképesség további növelését. Az EXIM hitelprogramjának vállalati hitelezésben nyújtott jelentős szerepét mutatja az is, hogy 2023. március és 2023. december között az új vállalati hitelszerződések több mint negyedét (28%), 868 milliárd forintot a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram keretében szerződött hitelek adták.