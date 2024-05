Megszűnik egy amerikai gyorsétteremlánc Budapesten

Majdnem 25 év után nevet vált

a TGI Friday's éttermek csapata, amely Facebook oldalán jelentette be a váltást: szombaton elhagyják a márkanevet, és Ribster American Bar & Grill néven folytatják.

Amerika legkedveltebb fogásait és koktéljait ígéri a régi-új csapat, amely a megújult arculati elemek, és az új felirat alatt továbbra is elfogadja, és beváltja a TGI Friday’s pontokat. A változás oka, hogy a hazai vendéglátó vállalkozás nem hosszabbította meg a franchise szerződést az amerikai hálózattal.

Az új névvel új fogások is érkeznek, de minden közönségkedvenc étel ott lesz az új étlapon is. A brandváltást bezárás nélkül végzik – írják az üzemeltetők.

Az amerikai étteremlánc, amely magáról azt írja, hogy fergeteges hangulatával és minőségi ételeivel vált napjainkra milliók kedvenc törzshelyévé világszerte, első budapesti éttermét 1999-ben nyitotta meg a Westendben, igazi amerikai miliővel és ételekkel - tudósít a Világgazdaság. Másik fővárosi étterme az Oktogonon működik.

A TGI Fridays márkanév eltűnik a magyar piacról

Fotó: Shutterstock/Philip Lange / Shutterstock/Philip Lange

Az étteremlánc elnevezése egyébként a "Thank God It's Friday", azaz "Hála istennek, péntek van" kifejezést fedi. Az alapító, Alan Stillman, aki korábban illatszerüzletet üzemeltetett, 1965-ben nyitotta meg az első TGI Fridays éttermet Manhattan keleti oldalán, a Queensboro híd közelében a 63. utca és a First Avenue sarkán. Ezen a környéken számos légitársaság stewardesse, divatmodellek, titkárnők és egyébként is sok, fiatal, egyedülálló hölgy élt. Stillman remélte, az étterem alkalmat kínál majd neki arra, hogy nőkkel ismerkedhessen.

A TGI Friday's egyébként is a korszak szexuális forradalmát igyekezett meglovagolni, és célcsoportjaként a szingliket jelölte meg.

Az étteremlánc gyorsan sikeressé vált, és először az Egyesült Államokban kezdtek terjeszkedni, majd megjelentek a nemzetközi piacokon is. Ennek keretében érkeztek meg Magyarországra. Az utóbbi időben azonban több rossz hír is érkezett a cégről, többek között tavaly kivonultak Brazíliából, idén januárban pedig megváltak 44 éttermüktől.

A TGI Friday'snél ugyanakkor továbbra is optimisták a jövőt illetően. 650 éttermük van világszerte, 51 országban, ebből 250 az Egyesült Államokban. Az 1970-es évek óta a márka kétszer gazdát cserélt: a Sentinel Capital Partners és a TriArtisan Capital Partners együtt megvásárolta 2014-ben, majd a TriArtisan Capital Partners 2019-ben felvásárolta a Sentinelt.