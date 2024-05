Hamis arany: három számmal tévesztik meg a csalók a vásárlókat

Hamis arany: nem mindig könnyű megkülönbözteti a hamis aranyat vagy az ötvözetet a 999-es színaranytól - a képen egy vásárló aranygyűrűk között válogat egy kínai ékszerboltban

Fotó: Hong Wu / Getty Images

Így lehet felismerni a hamis aranyat

Hamis arany persze korábban is előfordult Kínában, de a mostanában 999-es aranycsalás néven ismertté vált bűncselekmények kínai vásárlók tömegei, több ezren, vagy akár több tízezren is áldozatul eshettek. Sokan közülük talán nincsenek is tisztában azzal, hogy aranyutánzatból, vagy nem 24 karátos aranyból, hanem jóval értéktelenebb ötvözetből készültek azok az aranyékszerek, amelyekért sok pénzt fizettek. A hamis aranyékszerek főként webáruházak kínálatában bukkannak fel.

A hamis arany és a csalás miatt a pekingi kormány útmutatót készített a vásárlók számára, melyben leírják, milyen módokon lehet ellenőrizni, hogy a vásárolt arany hamis-e vagy valódi.

Az ajánlásban meglepő tesztek is szerepelnek, amik mind az arany fizikai és kémiai tulajdonságaira vezethetők vissza. Az egyik, „lángpróbának” hívott módszernél a hamis arany vagy arannyal bevont, de egyébként értéktelen tárgy illetve ötvözet elszíneződik forró láng közelében, míg a nagy tisztaságú arany még fényesebben ragyog. Ha pedig salétromsavat csepegtetnek rá, a hamis arany elváltozásokat mutat, ha pedig ötvözet, akkor zöldes színűvé válik. A színarany ezzel szemben nem mutat elváltozást még a sav hatására sem.

S még egy jellemző van, amire érdemes figyelni:

a 999-es arany viszonylag puha, ezért az igazán kemény aranytárgyaknál gyanakodni érdemes arra, hogy ötvözetről vagy mesterséges, hamis aranyról van szó.

999-es aranyból épp ezen tulajdonsága miatt csak ritkán készítenek aranyékszert.

A szakértők szerint a hamisítás ellen a vásárlók is sokat tehetnek, ha az aranyékszereket megbízható helyről szerzik be.

Hamis arany: ez valójában a bolondok aranya

Az Arany Világtanács adatai szerint a kínai aranylázban az aranyat egyébként még mindig főként hagyományos boltokban vásárolják a kínaiak. Az aranyékszerek és aranytárgyak online vásárlása csak kis hányadát adja a teljes forgalomnak, így a vevőkénél lévő aranytartalom nagyja szerencsére valódi arany. Igaz, a csalók és a hamis aranyat, illetve a mondottnál kevesebb aranytartalommal bíró ékszereket árulók is főként online aktívak.