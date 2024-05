Nem tud leállni a plasztikáztatással egy nő, aki eddig 26 millió forintot költött gigaméretű melleire

Egy nő nem képes leállni a mellműtétekkel, amire már vagyonokat költött. A pornómodellnek elképesztően hatalmas mellei vannak, amiket folyamatosan nagyobbítani akar, ugyanis a célja az, hogy Barbie-ra fog hasonlítani. Ezzel az álommal nincs egyedül, ugyanis egy másik nő is rengeteget költött plasztikai műtétekre, hogy a Mattel ikonikus babájára hasonlítson, de ehhez képest egyáltalán nem a baba hasonmása, ráadásul a számtalan műtét miatt rá sem lehet ismerni. Egy harmadik nőnek is hasonló problémai vannak a sok beavatkozás miatt. Neki már igazolni magát is nehézséget okoz, mivel annyira felismerhetetlen a rengeteg mell- és arcműtét miatt, amire milliókat költött.

Sweet Doll, azaz Édes Barbie néven ismert olasz modell, Ashley Kimberly már több millió forintot költött arra, hogy tökéletes mása legyen Barbie-nak. A nő viszont még mindig nem elégedett a külsejével, ezért tovább folytatja a plasztikai műtéteket. A 27 éves nő eddig három orrműtéten, fenék feltöltésen, arcfeltöltésen, számtalan botoxkezelésen és három mellműtéten esett át. Az utóbbi pedig 36 millió forintjába került az elvetemült nőnek. Ashley elhatározta, hogy az alsó bordáit eltávolíttatja, hogy a dereka extra vékony legyen. Első mellműtétjét 18 éves korában születésnapjára kapta ajándékba, ugyanis túl kicsinek és laposnak találta a melleit. Ashley elmondta, hogy az első műtét óta sokkal nagyobb önbizalma lett, mégis úgy döntött, hogy nem áll le mellei megnagyobbításával, és még több műtétet szeretne. Azonban jelenleg az elsődleges célja, hogy minél vékonyabb dereka legyen. Fotó: Origo A nő annak ellenére is ragaszkodik a borda műtéthez, hogy pontosan tudja az egy nagyon veszélyes beavatkozás, ugyanis a bordák létfontosságú szervekhez vannak közel. Nem vagyok benne biztos, hogy valaha is eljön-e az idő, amikor úgy érzem, hogy a testem pontosan olyan, mint amire vágyom, de úgy érzem, minden eljárás egy lépéssel közelebb visz a kívánt eredményhez. Klasszikus homokóra formára vágyom, hatalmas mellekkel és fenékkel, mindehhez pedig apró derékkal tette hozzá a sokak által csak élő Barbie-ként emlegetett Ashley. Egy másik nő, Jessy Bunny-nak már gigamellei vannak, de ennek ellenére ő sem tudja abbahagyni a műtéteket. A 22 éves pornómodellt mellei tették híressé, ugyanis azok már elérték a 2000 köbcentis nagyságot. Azonban Jessynek ez a hatalmas méret sem elég, a nő még több műtétet tervez. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jessy Bunny (@jessy.bunny.official) által megosztott bejegyzés Jessy a mellei mellett a száját is elkezdte feltöltetni, ami ami szintén elképesztő méreteket ölt. Jessy a mell műtétetekre eddig összesen 73 ezer dollárt, azaz 26 millió forintot költött és azt tervezi, hogy végeredményként Barbie babára fog hasonlítani. Talán a világ egyik legdrágább plasztikai műtétjei, a korábban ügyvédként dolgozó 39 éves brazil Denise Rocha OnlyFans-modellnek voltak. A nő elmondta, hogy az összesen 250 ezer font, azaz több mint 100 millió forintba kerülő műtétek annyira megváltoztatták, hogy a korábbi képein fel sem ismerik az emberek. Háromszor volt mellműtéten, ezt követte az orrplasztika, zsírleszívás, intim műtétek, majd botox -és fenoltartalmú bőrkezelés. Mind közül a mellere költött a legtöbbet, ugyanis fontos volt neki, hogy tökéletes alakja legyen kebleinek. Denise minden kellemetlenség ellenére nagyon elégedett az eredménnyel, hiszen most úgy néz ki, ahogyan mindig is szeretett volna.

Több százezer dollárt költött a pornómodell a melleire

Fotó: DailyStar Azonban hivatalos ügyek intézése során az új külseje miatt kerül nehéz helyzetbe került,mikor megpróbálta meghosszabbítani a jogosítványát. Kérték, hogy igazolja magát egy másik igazolvánnyal, hogy lássák, valóban ő szerepel-e a képen. Én is látom, hogy megváltoztam, de azt el sem tudtam volna képzelni, hogy kétségbe vonják, hogy valóban én vagyok-e a korábbi képeimen - meséli Denise. A bombázó külsejű nő rendszeresen oszt meg magáról pikáns képeket az OnlyFans-oldalán, rajongói emellett sokszor rendelnek is tőle olyan fotókat és videókat, amin irodai egyenruhát, szexi fehérneműt vagy akár férfi nyakkendőt visel. Ő pedig nem mond ellent nekik, hiszen maga is élvezi az ilyen helyzeteket.