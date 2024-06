Majd elolvad a napon Kiszel Tünde lányának bikinis teste - kép

Kiszel Tünde egyetlen lánya, Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars legutóbbi évadában tűnt fel, ekkor ismerhette meg jobban a közönség. A fiatal lány elsősorban modellkedéssel foglalkozik, így gyakran kerülnek elő róla merész felvételek, de előszeretettel oszt meg magáról privát fotókat is. A naptárdíva lánya már nagyon várta a nyarat, hogy újra bikinire vetkőzhessen, azonban most egy emléket osztott meg magáról, egy korábbi nyaralásról.

Az elsősorban énekesi karrierjét egyengető Hunyadi valószínűleg nagyon elfoglalt, és várja, hogy újra hasonló nyaraláson vehessen részt, hiszen merész fotója mellé annyit írt, hogy gondolatai már ezen a helyen járnak. A fiatal modell egy medence szélén ülve fotóztatta magát falatnyi bikinijében, az sem zavarta, hogy egyáltalán nincs árnyék, élvezte a napsütést.

Azt nem árulta el, hogy vajon miért nincs lehetősége a nyaralásra, és vannak-e már tervei, hogy később hova utazik, de valószínűleg sok teendője van mostanság, hiszen a modellkedésen, az éneklésen túl egyre többet foglalkozik a tánccal is a Dancing with the Stars óta, ahol Bődi Dénes oldalán ért el szép eredményt, ugyanis majdnem a döntőbe jutottak. Hunyadi Donatella számára azóta is fontos a tánc, idén tavasszal nagy lehetőséget kapott egykori táncpartnerével, akivel a márciusi Tina Turner emlékkoncerten léphettek színpadra.

Korábban megszólalt a modellszakmáról is, amit valószínűleg azért helyezett másdolagos helyre, mivel szerinte is nagyon kemény munkával jár.

Ahogy a zsűri és a műsor stylistja, Kiss Márk is többször kihangsúlyozta, nemzetközi szinten nem szabad nemet mondani. Emlékszem, én is kerültem extrém szituációkba.

Az egyik legemlékezetesebb fotózásom egy „wet-look”, azaz vizes fotózás volt: a leghidegebb téli napon öntöttek nyakon egy vödör vízzel"- emlékezett vissza korábban a TV2 sikerműsora, a Next Top Model Hungary kapcsán Hunyadi Donatella, aki jól tudja, hogy nem könnyű a modellek élete, ráadásul sokan nem tudják, milyen nehéz valójában sokszor a munkájuk.